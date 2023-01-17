Влахович и Погба могут вернуться на поле уже в конце января

Игроки "Ювентуса" Поль Погба и Душан Влахович начали тренироваться в общей группе, сообщает Sport Mediaset. Сербский форвард не играл с октября, а французский полузащитник ещё не дебютировал за клуб.

Сообщается, что игроки могут вернуться в заявку "Ювентуса" на матчи уже в конце января. Точная дата или матч пока неизвестны.

У Влаховича было повреждение приводящей мышци бедра, а после он восстанавливался после пубалгии – хронических болей в пояснице.

Погба с конца июля отсутствовал из-за повреждения мениска, в сентябре перенес операцию на колене, а с конца октября восстанавливается от растяжения мышц бедра.