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Влахович и Погба могут вернуться на поле уже в конце января

Италия
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Актуально под развязку сезона

Влахович и Погба могут вернуться на поле уже в конце января

Фото: twitter.com/juventusfc

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Игроки "Ювентуса" Поль Погба и Душан Влахович начали тренироваться в общей группе, сообщает Sport Mediaset. Сербский форвард не играл с октября, а французский полузащитник ещё не дебютировал за клуб.

Сообщается, что игроки могут вернуться в заявку "Ювентуса" на матчи уже в конце января. Точная дата или матч пока неизвестны.

У Влаховича было повреждение приводящей мышци бедра, а после он восстанавливался после пубалгии – хронических болей в пояснице.

Погба с конца июля отсутствовал из-за повреждения мениска, в сентябре перенес операцию на колене, а с конца октября восстанавливается от растяжения мышц бедра.

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба Душан Влахович
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Источник:
sportmediaset.mediaset.it

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