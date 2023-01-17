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Влахович и Погба могут вернуться на поле уже в конце января
Актуально под развязку сезона
Фото: twitter.com/juventusfc
Игроки "Ювентуса" Поль Погба и Душан Влахович начали тренироваться в общей группе, сообщает Sport Mediaset. Сербский форвард не играл с октября, а французский полузащитник ещё не дебютировал за клуб.
Сообщается, что игроки могут вернуться в заявку "Ювентуса" на матчи уже в конце января. Точная дата или матч пока неизвестны.
У Влаховича было повреждение приводящей мышци бедра, а после он восстанавливался после пубалгии – хронических болей в пояснице.
Погба с конца июля отсутствовал из-за повреждения мениска, в сентябре перенес операцию на колене, а с конца октября восстанавливается от растяжения мышц бедра.
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