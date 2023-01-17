Скудетто и трое вылетевших еще до окончания первого круга? Итоги 18-го тура Серии А

Наполи - Ювентус 5:1

Кремонезе - Монца 2:3

Лечче - Милан 2:2

Интер - Эллас Верона 1:0

Сассуоло - Лацио 0:2

Аталанта - Салернитана 8:2

Удинезе - Болонья 1:2

Торино - Специя 0:1

Рома - Фиорентина 2:0

Эмполи - Сампдория 1:0

18-й тур Серии А должен был стать туром возвращения и обострения борьбы за Скудетто. В итоге он стал туром максимального обострения борьбы за места в Топ-4. Все, кроме первого. Которое убежало, возможно, окончательно и бесповоротно. Возможно, точно так же убежала вся лига и от трёх её аутсайдеров, от зоны вылета.

"Наполи" - "Ювентус"

Сцену уже подготовили. Для триумфального возвращения "Ювентуса" и всех других, то есть интриги, в борьбу за Скудетто. "Бьянконери" ехали в Неаполь с восемью победами подряд без пропущенных, в том числе 2:0 над "Интером" и 3:0 над "Лацио". "Везувиани" принимали их после поражения от "Интера" и тяжелой победы над десятью игроками "Сампдории", на фоне разговоров о начале привычного неаполитанского зимнего развала.

Впрочем, результат матча оказался диаметрально противоположным. Пять пропущенных "Юве" в матче лиги впервые с 1993-го года, пять после всего семи в первых 17-ти турах. И сцену пришлось использовать чуть ли не для чемпионского парада "Наполи". Уже в 18-ом туре.

В чем причина такого провала? Настолько ли грубо ошибся Массимилиано Аллегри, впервые за год выпустив Федерико Кьезу в "старте", ещё и на позиции правого латераля против Хвичи Кварацхелии? Выпустив Бремера после травмы слишком быстро? Неужели это карма за недоверие молодёжи в этом матче (Фаджоли, Миретти, Суле, Гатти) после доверия ей в тех восьми? Карма в последнем матче Андреа Аньелли на посту за состояние, до которого он довёл клуб?

Нет. Это "Наполи". Великолепный, собранный. Лучший в лиге. Еще и злой из-за критики в последнее время и ожиданий провала. Кварацхелия начал год слабо, но в пятницу вернул начало сезона, Виктор Осимхен ещё не забивал в карьере "Ювентусу", "Интеру" и "Милану" и потому был сверхмотивирован. Вся команда при бешеной поддержке болельщиков была сверхмотивирована. Оба тренера прежде всего отмечали разницу между командами в темпе игры.

Ну и разница в характере. Ведь моменты у "Юве" были. Лишь 1:2 после первого тайма, удар в стойку, почти автогол "Наполи". Но итог - 1:5.

"Милан" и "Интер"

"Милан" в любом случае должен был воспользоваться результатом. Либо сократить отставание от лидера, либо выйти на чистое второе место, либо и то, и другое. В итоге он вышел на чистое второе. Но потерял очки и матч в Лечче воспринял как поражение.

Первый тайм и вправду был ужасен, напомнив о знаменитом 0:5 от "Аталанты". Настолько повлияли потеря 2:0 против "Ромы" и вылет из Кубка, ещё и после 120-ти изнуряющих минут? Стефано Пиоли заявил, что ожидал после таких ударов начало матча в Лечче как раз с мотивацией и яростью. А не автогол одного из лучших в команде - Эрнандеса, очередной пропущенный головой худшей команды лиги в этом компоненте, развал под прессингом.

Пиоли признал, что в первом тайме команда все делала неправильно и в перерыве он хотел заменить всех. Во втором тайме чемпион разозлился, сумел сравнять счёт, но и тогда играл на самом деле плохо, неорганизованно. А в концовке оборонялся и чуть не пропустил.

Третий из четырёх последних гостевых матчей "Милана" без побед. И он ещё ухитряется оставаться вторым.

"Интер" сейчас также играет натужно. Хотя как раз должен был высвободиться после победы над "Наполи" в начале года. После неё он потерял очки в Монце в добавленное время, еле-еле спасся от вылета из Кубка от команды из Второго дивизиона, забил лишь один мяч дома команде из зоны вылета Серии А. Он хотя бы начал свой матч как следует. Забил на третьей минуте в правильные ворота. Но после этого не сделал в атаке ничего.

Домашний стадион служит "нерадзурри" крепостью. С апреля 2022-го они выиграли 12 домашних матчей лиги. Никто в лигах Топ-5 не выиграл больше. С начала сезона пропустили на "Меацца" в Серии А всего четыре мяча. Оборона и вправду в субботу отработала четко. Симоне Индзаги говорил, что команда в целом играла чётко, солидно и особо не страдала. Он доволен последними результами в лиге - восемь побед, ничья и поражение.

"Лацио" и "Рома"

Римские команды также сейчас думают не об игре, а лишь о результатах. "Лацио" после провалов в Лечче и дома против "Эмполи", когда терял верные победы, ехал к "Сассуоло" нервным, дерганным, на пороге кризиса. И там создал в атаке даже меньше, чем в предыдущих двух матчах. Во втором тайме сейвов вратарей вообще не было. Но на этот раз сумел удержать преимущество, не пропустить. А забивал в минуты характера - в добавленное время.

Причем справились "орлы" даже без Чиро Иммобиле, покинувшего поле из-за травмы на 15-ой минуте.

Маурицио Сарри был раздражен и после этого матча. Говоря о ненужных драмах и заявлениях, в то время, как команда полностью в борьбе за место в Топ-4. Повторил, что "Лацио" не укомплектован как следует и вообще очень редко выходит в Лигу Чемпионов, потому вовсе не обязан выходить сейчас.

Как и Сарри, Жозе Моуриньо в последние дни конфликтовал со своим спортивным директором. Спортдиры считают, что состав их команды силен и нужно ставить целью Топ-4. Тренеры - что нужно усиление, а Топ-4 будет большим и неожиданным достижением. Жозе даже практически извинялся за игру команды в целом, говоря, что ей не хватает качества работы с мячом, что он работает с тем, что есть и пытается тактикой скрыть проблемы команды.

Против "Фиорентины" ей также было очень тяжело. Даже когда та играла вдесятером с 24-ой минуты. В итоге выручила чёткая оборона, которая, в отличие от обороны соперника, не ошибалась. И тандем Абрахам-Дибала. Второй был долго травмирован и не забивал в лиге с девятого октября, первый провалил много матчей. Но в воскресенье оба отлично сработали. Причем поменялись ролями. Два ассиста Тэмми, два гола Пауло.

СМИ особенно отмечали аргентинца. Его гол ударом слета из-за пределов штрафной (хотя там помог рикошет), его завершение контратаки. Gazzetta Dello Sport заявила, что по сравнению с другими игроками "Ромы" он в другой категории, Corriere Dello Sport сравнил его игру с Пятой Симфонией Бетховена.

В третий раз в десяти последних матчах во всех турнирах "Рома" забивает более одного мяча. Во второй в восьми последних в лиге не пропускает. Побеждает со счетом 2:0 серьёзного соперника, участника Еврокубков. Дибала здоров и тащит команду, как и ожидали. Уже немало.

"Аталанта"

Бергамцы также начали год непросто. В двух матчах пропускали первыми, возвращались с большим трудом. И это в гостях, где играют гораздо лучше, чем дома. В Бергамо они не побеждали с начала октября, проиграв три матча подряд. И это особо отмечали и Джан Пьеро Гасперини, и игроки. Тренер говорил о бремени. Не побеждали там и "Салернитану" в последнем очном матче (1:1 весной). Но на этот раз...

На этот раз прорвало. На этот раз "Аталанта" предстала такой же грозной и страшной командой, какой была в 2018-21 годах. И ведь с совершенно иной атакой. Пять из восьми голов забили игроки, пришедшие лишь в 2022-ом году. Авторы ещё трёх Бога, Скальвини и Коопмейнерс начали в 2021-ом. Хотя вначале помогли рикошет и пенальти, а затем угловой, а гости ещё и сравнили счет, в итоге матч стал концертом молодой, новой "Богини".

Впервые с 1996-го года какая-либо команда забивает восемь мячей в матче Серии А. "Аталанта" забивает столько впервые в истории. Впервые с 1941-го года она забивает пять мячей в первом тайме. В четвертый раз в каденции Джан Пьеро Гасперини (то есть с 2016-го года) забивает семь мячей и более за матч. Другие за это время делали это не более одного раза. Первая команда в истории, за которую в одном матче лиги забили семь игроков.

Жереми Бога, до ухода Руслана Малиновского сидевший даже за его спиной и отыгравший лишь 73 минуты в сезоне, сделал матч в Болонье и начал разгром здесь. 19-летний Хойлунд забил уже в третьем матче подряд и стает преемником Сапаты и Муриэля, Адемола Лукман уже с девятью голами, то есть второй бомбардир в лиге. Забили центральный защитник Скальвини, крайний Зортеа, опорник Коопмейнерс.

"Игроки должны привыкнуть забивать голы. Это приносит огромное удовлетворение, и тогда вы никогда не сдаетесь". Этот рецепт блестяще помогал команде Гасперини в 2018-21 годах. Вернет ту команду в 2023-ем?

После этого поражения "Салернитана" решила уволить Давиде Николу.

Другие

Растёт разрыв между Топ-7 и их преследователями. Винченцо Итальяно хвалил свою команду и обвинял арбитров за слишком поспешное удаление Додо, но ведь для "Фиорентины" это не первая неудача. Особенно в гостях. "Удинезе" после чудес августа и сентября развалился. Он не побеждал уже в десяти матчах лиги подряд. Каким-то чудом он ещё восьмой.

"Торино" не побеждал в четырёх матчах подряд. Выбил "Милан" в гостях из Кубка, но сразу же умудрился проиграть дома "Специи" (Виктор Коваленко во втором матче подряд остался в запасе). Взламывать оборону аутсайдеров он не умеет.

Даже "Эмполи", "Лечче" и "Монца", и уж точно "Болонья" в ближайшее время могут обойти их. Все они набрали очень хороший темп. Особенно удивляют первые трое, которым предрекали места в зоне вылета или сразу над ней.

Растет и пропасть между тремя аутсайдерами и остальными. Хотя к "Вероне" особых претензий нет. А вот "Сампдория" может злиться на арбитров, отменивших её гол на 97-ой минуте, вспоминать о двух ударах в штанги, но где она была в первый час игры в Эмполи? Где был "Кремонезе" в первый час игры против "Монцы", когда проигрывал со счетом 0:3? Его тренер Массимилиано Альвини также был уволен по итогам этого тура.

Лучший игрок тура - Пауло Дибала ("Рома"). В "Наполи" и "Аталанте" оркестры, а Пауло практически один

Прорыв тура - "Наполи". К Скудетто?

Разочарования тура - "Ювентус" и "Милан". По кошмарному тайму как раз когда от них ожидали заявлений на поле о борьбе за Скудетто

Лучший вратарь тура - Бартоломей Драговски ("Специя"). Вновь спас "орлят"

Лучший тренер тура - Лучано Спаллетти ("Наполи"). Нужны комментарии?

Фото - ANSA



