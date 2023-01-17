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Сборная Италии презентовала новую форму и обновила технического спонсора
Выглядит очень интересно
Фото: figc.it
Федерация футбола Италии презентовала новую форму национальной команды.
На протяжении 20 лет "Скуадра Адзурра" сотрудничала с Puma, а с 2023 года новым техническим спонсором итальянцев стал Adidas.
Домашняя футболка выполнена в синих цветах, а гостевая - в белом с яркими вставками. Дизайн вдохновлен мрамором - природным, географическим и культурным элементом, который представляет Италию, памятники и культурные объекты страны.
В новой домашней форме первыми сыграют футболисты юношеской сборной Италии U-18 против сверстников из Испании. Встреча пройдет 18 января.
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