Сборная Италии презентовала новую форму и обновила технического спонсора

Федерация футбола Италии презентовала новую форму национальной команды.

На протяжении 20 лет "Скуадра Адзурра" сотрудничала с Puma, а с 2023 года новым техническим спонсором итальянцев стал Adidas.

Домашняя футболка выполнена в синих цветах, а гостевая - в белом с яркими вставками. Дизайн вдохновлен мрамором - природным, географическим и культурным элементом, который представляет Италию, памятники и культурные объекты страны.

В новой домашней форме первыми сыграют футболисты юношеской сборной Италии U-18 против сверстников из Испании. Встреча пройдет 18 января.