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Кубок для неаполитанцев не приоритет. Видео голов и обзор матча Наполи - Кремонезе 2:2 | пен. 4:5
Аутсайдер Серии А выбивает фаворита
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" потерпел второе поражение в текущем итальянском сезоне. Если в начале января неаполитанцы уступили "Интеру" в матче Серии А, то сейчас проиграли в Кубке страны. Причем в Кубке обидчиком команды Лучано Спаллетти стал очень скромный "Кремонезе". Коллектив идет последним в высшем дивизионе чемпионата Италии и почти упустил шансы на сохранение прописки. Похоже, решил сконцентрироваться на Кубке.
Кубок Италии. 1/8 финала
Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"
"Наполи" – "Кремонезе" 4:5 пен. (2:2)
Голы: Жезус 33, Симеоне 36 – Пикель 18, Афена-Гьян 87
Серия пенальти: Политано 1:0, Васкес 1:1, Симеоне 2:1, Буонаюто 2:2, Зелинский 3:2, Цаджу 3:3, Лоботка 3:3 (мимо), Валери 3:4, Осимхен 4:4, Афена-Гьян 4:5
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