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Рома близка к продлению контракта с основным защитником

Италия
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"Волкам" удалось убедить Браяна Кристанте подписать новый контракт с клубом

Рома близка к продлению контракта с основным защитником

UA-Футбол
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Итальянский защитник римской "Ромы" Брайан Кристанте близок к продлению соглашения с итальянским клубом.

Вероятно, стороны договорились о продолжении сотрудничества до лета 2027 года - контракт на четыре с половиной лет, об этом сообщает журналист Николо Скира в своем twitter-аккаунте.

Что касается финансовой стороны, по данным источника, футболист будет получать в Риме три миллиона евро в год + 500 тысяч итальянец получит в качестве бонусов.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне чемпионата Италии римская "Рома" занимает седьмое место, имея в своем активе 31 пункт после 17 сыгранные матчей.

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В статье: Рома (Рим) Брайан Кристанте
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