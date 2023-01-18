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Рома близка к продлению контракта с основным защитником
"Волкам" удалось убедить Браяна Кристанте подписать новый контракт с клубом
Итальянский защитник римской "Ромы" Брайан Кристанте близок к продлению соглашения с итальянским клубом.
Вероятно, стороны договорились о продолжении сотрудничества до лета 2027 года - контракт на четыре с половиной лет, об этом сообщает журналист Николо Скира в своем twitter-аккаунте.
Что касается финансовой стороны, по данным источника, футболист будет получать в Риме три миллиона евро в год + 500 тысяч итальянец получит в качестве бонусов.
Стоит отметить, что в нынешнем сезоне чемпионата Италии римская "Рома" занимает седьмое место, имея в своем активе 31 пункт после 17 сыгранные матчей.
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