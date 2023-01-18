Милан предлагает Леау 7 миллионов евро в год - Романо

Руководство "Милана" не теряет надежд как можно скорее переподписать контракт с португальским полузащитником клуба Рафаэлем Леау.

Босы миланского клуба предлагают одному из лидеров команды довольно щедрый контракт. По информации итальянского инсайдера Фабрицио Романо, "Милан" предлагает Леау 7 миллионов евро за сезон с учетом бонусов.

Как сообщает авторитетный источник, в ближайшие дни ожидается новый раунд переговоров клуба с представителем игрока.

Стоит отметить, что на счету португальского вингера девять забитых голов и сделал девять ассистов в 24 матчах за "Милан".

Напомним, "Милан" занимает второе место в Серии А, имея в своем активе 38 очков после 18 сыгранных матчей.