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Милан предлагает Леау 7 миллионов евро в год - Романо

Италия
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"Милан" всеми силами пытается сохранить звезду клуба

Милан предлагает Леау 7 миллионов евро в год - Романо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Руководство "Милана" не теряет надежд как можно скорее переподписать контракт с португальским полузащитником клуба Рафаэлем Леау.

Босы миланского клуба предлагают одному из лидеров команды довольно щедрый контракт. По информации итальянского инсайдера Фабрицио Романо, "Милан" предлагает Леау 7 миллионов евро за сезон с учетом бонусов.

Как сообщает авторитетный источник, в ближайшие дни ожидается новый раунд переговоров клуба с представителем игрока.

Стоит отметить, что на счету португальского вингера девять забитых голов и сделал девять ассистов в 24 матчах за "Милан".

Напомним, "Милан" занимает второе место в Серии А, имея в своем активе 38 очков после 18 сыгранных матчей.

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В статье: Милан Рафаэль Леау
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