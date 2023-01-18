Салернитана вернула главного тренера, которого уволила два дня назад

На выходных "Салернитана" потерпела сокрушительное поражение от "Аталанты" 2:8. Руководство клуба решило после этого результата уволить главного тренера Давиде Никола. С момента этого решения прошло два дня, и сегодня клуб объявил имя нового наставника.

Им стал тот же Давид Никола. Вчера специалист провел разговор с боссом клуба, который сегодня с утра дал согласие на продолжение работы Николы. По информации итальянских СМИ, также за возвращение специалиста выступали футболисты.

Сам тренер на своей странице в фэйсбуке в длинном сообщении поделился своими эмоциями от такого решения. Он берет всю ответственность за неудачи на себя и теперь команда должна продолжить работу еще более настойчиво.

За эти два дня "Салернитана" рассматривала несколько вариантов нового наставника. Среди них были Владимир Петкович и Рафаэль Бенитес: первый из них сейчас ведет переговоры , чтобы возглавить сборную Польши, а второй не отреагировал на предложение.

Отметим, что на данный момент "Салернитана" занимает шестнадцатое место в Серии А, имея преимущество в восемь очков от зоны вылета. Давиде Никола работал с "гранатовыми" с февраля 2022 года и в прошлом году сохранил для команды место в элите итальянского футбола.