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Салернитана вернула главного тренера, которого уволила два дня назад
Погорячились
Фото: facebook.com/USSalernitanaOfficialPage / Автор невідомий
На выходных "Салернитана" потерпела сокрушительное поражение от "Аталанты" 2:8. Руководство клуба решило после этого результата
Им стал тот же Давид Никола. Вчера специалист провел разговор с боссом клуба, который сегодня с утра дал согласие на продолжение работы Николы. По информации итальянских СМИ, также за возвращение специалиста выступали футболисты.
Сам тренер на своей странице в фэйсбуке в длинном сообщении поделился своими эмоциями от такого решения. Он берет всю ответственность за неудачи на себя и теперь команда должна продолжить работу еще более настойчиво.
За эти два дня "Салернитана" рассматривала несколько вариантов нового наставника. Среди них были Владимир Петкович и Рафаэль Бенитес: первый из них сейчас
Отметим, что на данный момент "Салернитана" занимает шестнадцатое место в Серии А, имея преимущество в восемь очков от зоны вылета. Давиде Никола работал с "гранатовыми" с февраля 2022 года и в прошлом году сохранил для команды место в элите итальянского футбола.
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