В Ювентусе назначили нового президента и совет директоров

Акционеры под председательством Андреа Аньелли выбрали нового президента клуба – Джанлуку Ферреро, а также совет директоров. Новый управляющий состав клуба будет оставаться в должности как минимум до лета 2025-го.

30 июня 2025-го состоится следующее собрание акционеров.

Исполнительным директором был избран Маурицио Сканавино, а полный состав совета директоров выглядит следующим образом: Фиоранна Виттория Негри, Маурицио Сканавино, Джанлука Ферреро, Диего Пистоне, Лаура Капьелло.

Напомним, что бывший президент клуба Андреа Аньелли и Павел Недвед ушли в оставку, после подозрений в нарушениях отчетности. Им грозит уголовное преследование.