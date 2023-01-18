  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. В Ювентусе назначили нового президента и совет директоров
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Ювентусе назначили нового президента и совет директоров

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Бывший президент был председателем собрания

В Ювентусе назначили нового президента и совет директоров

Фото: https://twitter.com/juventusfc

Новина українською

Акционеры под председательством Андреа Аньелли выбрали нового президента клуба – Джанлуку Ферреро, а также совет директоров. Новый управляющий состав клуба будет оставаться в должности как минимум до лета 2025-го.

30 июня 2025-го состоится следующее собрание акционеров.

Исполнительным директором был избран Маурицио Сканавино, а полный состав совета директоров выглядит следующим образом: Фиоранна Виттория Негри, Маурицио Сканавино, Джанлука Ферреро, Диего Пистоне, Лаура Капьелло.

Напомним, что бывший президент клуба Андреа Аньелли и Павел Недвед ушли в оставку, после подозрений в нарушениях отчетности. Им грозит уголовное преследование.

По теме
yellow-arrow
Милан - Интер: прогноз на матч за Суперкубок Италии
yellow-arrow
Роксана Малиновская: Последние 2-3 месяца Руслан не чувствовал себя частью коллектива Аталанты
yellow-arrow
Салернитана вернула главного тренера, которого уволила два дня назад
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
juventus.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде