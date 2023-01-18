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В Ювентусе назначили нового президента и совет директоров
Бывший президент был председателем собрания
Фото: https://twitter.com/juventusfc
Акционеры под председательством Андреа Аньелли выбрали нового президента клуба – Джанлуку Ферреро, а также совет директоров. Новый управляющий состав клуба будет оставаться в должности как минимум до лета 2025-го.
30 июня 2025-го состоится следующее собрание акционеров.
Исполнительным директором был избран Маурицио Сканавино, а полный состав совета директоров выглядит следующим образом: Фиоранна Виттория Негри, Маурицио Сканавино, Джанлука Ферреро, Диего Пистоне, Лаура Капьелло.
Напомним, что бывший президент клуба Андреа Аньелли и Павел Недвед ушли в оставку, после подозрений в нарушениях отчетности. Им грозит уголовное преследование.
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