Милан - Интер: прогноз на матч за Суперкубок Италии

Дата: 18 января. 21.00.

Место проведения: Эр-Рияд, Саудовская Аравия, Стадион Университета Короля Сауда.

Трансляция: MEGOGO

Прогноз от Parimatch Ukraine:

– победа "Милана" – 2.80.

– победа "Интера" – 2.60.

Итальянские футбольные боссы стараются не отставать от испанских коллег. Не успели "Реал" и "Барселона" разыграть Суперкубок в Саудовской Аравии, как на стадионе Короля Фахда уже готовятся встречать "Милан" и "Интер", и это будет первое Derby della Madonnina вне "Сан Сиро". Необычное, раскритикованное итальянскими тифозами, но финансово выгодное решение. Участие в Суперкубке Италии вне родины принесет миланским командам 7,5 миллиона евро на двоих. В Италии все по классике: в Суперкубке встретятся чемпион и обладатель Кубка страны, а в этом сезоне такое противостояние превращается в миланское дерби. К тому же "нерадзури" действующие обладатели трофея, в прошлом году они в статусе обладателя Скудетто обыграли "Ювентус".

"Милан"

Действующий чемпион после паузы на чемпионат мира пока не может прийти в себя. После победы над скромной "Салернитаной" (1:2) в первом матче года "россонери" не могут победить в трех матчах подряд. В чемпионате потеряны очки в матчах с "Ромой" и "Лечче", а в 1/8 финала Кубка команда Пиоли, играя в большинстве в Милане, уступила "Торино". И хотя "Милан" продолжает удерживать вторую позицию в Серии А, проигрывая "Наполи" 9 очков, "Интер" и "Ювентус" на расстоянии одного пункта и с более стабильной игрой. Причин для такого спада "россонери" несколько. Во-первых, травмы лидеров. Ибрагимович, Флоренци, Ребич все еще в лазарете, недавно восстановившиеся набирают форму. Во-вторых, Рафаэль Леау. Звездный португалец, который так и не смог полностью проявить свое мастерство на ЧМ, то устал, то ли тоже ждет трансфера "аля-Мудрик", но его активность на поле слишком спонтанна. А Леау – ключевой игрок, пока лучший бомбардир (8) и ассистент (5) команды. "Россонери" очень нужна победа в Суперкубке для морального подъема. Далее в чемпионате – "Лацио", и без эмоциональной подзарядки в Риме чемпионы потенциально могут вылететь из зоны ЛЧ.

"Интер"

"Нерадзури" сезон начали откровенно посредственно, но в конце концов свои позиции подтянули. Они выиграли 8 из последних десяти матчей в Серии А, а уже в новом году смогли обыграть лидера "Наполи" (0:1), а в прошлом туре на выезде дожали "Аталанту" (2:3). Для Симоне Индзаги, обещавшего тифози трофеи, кажется все налаживается, и, хотя от лидеров чемпионата их отделяет целых десять очков, но до идущего вторым "Милана" остался один пункт. Не может не радовать и результативность новоиспеченного чемпиона мира Лаутаро Мартинеса. Аргентинец в отличной форме и на его счету 9 забитых мячей. Единственное, что может огорчать сине-черный Милан – травма Марцело Брозовича, да и поиски себя от Ромеу Лукаку. Бельгиец, на которого возлагали большие надежды, пока их не оправдывает.

Прогноз от Parimatch Ukraine

Derby della Madonnina – одно из самых интригующих и старейших в Европе. Впервые синий и красный Милан встретились на футбольном поле в 1909 году и с тех пор сыграли 251 матч. Статистика на стороне "Интернационале" – 92 выигранных матча против 85 у "Милана". Еще 74 раза команды играли вничью. Последний раз эти двое играли в рамках текущего сезона Серии А и в домашнем поединке победили "россонери" 2:1.

Эксперты Parimatch Ukraine считают, что у Суперкубка шансы "Милана" на победы чуть ниже соперников. Коэффициент на успех красно-черных – 2.80, в то время как шансы черно-синих на победу оценивают как 2.80 к 1. Поставить на ничью в основное время можно по курсу 3.35. Но все же эксперты склоняются к тому, что матч уложиться в 90 минут. А самым ожидаемым счет – 0:1 с котировкой 9.10.

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