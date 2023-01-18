Суперкубок Италии. Милан - Интер 0:3. Кубковый король

Суперкубок Италии

Саудовская Аравия. Эр-Рияд. "Международный стадион имени короля Фахда"

"Милан" - "Интер" 0:3

Голы: Димарко 10, Джеко 21, Лаутаро Мартинес 77

"Милан": Татарушану, Калабрия (Дест 79), Кьер (Калулу 64), Томори, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Мессиас (Ориги 65), Диас (Де Кетеларе 64), Леау, Жиру (Ребич 79)

"Интер": Онана, Шкриньяр, Ачерби, А. Бастони (Де Фрай 84), Дармиан, Чалханоглу (Асллани 84), Барелла (Гальярдини 71), Мхитарян, Димарко (Гозенс 63), Джеко (Корреа 71), Лаутаро Мартинес

Предупреждения: Эрнандес 77, Тонали 85 - Барелла 33, Чалханоглу 71, Лаутаро Мартинес 79

Главный арбитр: Фабио Мареска

Лишь в третий раз в истории "Интер" и "Милан" встретились в кубковом финале. Предыдущие два выиграли "россонери". Однако сегодня фаворитом выступали "нерадзурри". Они в менее плохой форме. В 2023-ем году победили "Наполи", "Парму" в Кубке и "Верону". Всех - с разницей в один мяч, тяжело. Но ведь их соперник и вовсе потерял верную победу над "Ромой", вылетел из Кубка, еле выцарапал 2:2 в Лечче. И в целом чувствует себя отвратительно.

Сегодня мы это в очередной раз увидели. Особенно - в обороне. Начали команды на равных, обе пытались атаковать, прессинговать. Под этим прессингом развалилась лишь одна команда. Высокая линия обороны погубила "Милан". Джеко одним касанием отправил Бареллу в прорыв по правому флангу, а тот прострелил на Димарко. Защитники остались далеко позади. Остались они позади и в быстрой атаке Джеко слева с длинного паса Бастони. Эдин убрал Тонали и забил.

Джеко стал самым возрастным автором гола в истории в Суперкубке, а Димарко - первым уроженцем Милана, забившим в Миланском дерби в каком-либо турнире за какую-либо из команд с 1968-го года!

Еще до второго гола Леау прорвался слева и пробивал под перекладину (Онана). Но сегодня португалец играл один. И слишком брал игру на себя, и партнеры по команде исчезли. А Димарко мощно пробил (Татарушану), Томори чуть не привез третий, исправившись отчаянным подкатом. Чемпион ясно показывал, что пребывает в глубоком кризисе. И игровом, и психологическом. Владение мячом в тайме он выиграл со счетом 60:40, в матче - 65:35, но толку от этого...

Второй тайм, правда, он начал гораздо лучше. Как в быстрых атаках, так и позиционных. Особенно - по левому флангу Леау и Эрнандеса. За первые 15 минут были нанесены шесть ударов по воротам. Леау, Тео, Беннасер. Однако все они спешили бить издали или с 14-15 метров и попадали либо в трибуны, либо в Онану в центре ворот. А затем игра совершенно успокоилась, заснула. Проснувшись лишь на длинный пас Шкриньяра и проход Лаутаро справа мимо разваленного Томори.

Аргентинец стал первым с 2014-го года, кто забивал в двух Суперкубках подряд. Тогда это сделал Карлос Тевес.

В лиге в 2022-ом году "Интер" оба дерби проиграл, хотя и дважды открывал счет. Зато в Кубке в том году открыл и в итоге победил со счетом 3:0. Ныне результат повторился. 46-летний Симоне Индзаги выиграл с командой три кубковых финала из трех, в целом же в карьере выиграл свой шестой трофей. Два Кубка и четыре Суперкубка. Ни у кого нет больше Суперкубков, лишь у Фабио Капелло и Марчелло Липпи столько же. Симоне - кубковый король.