Кубок Италии. Ассист Коваленко помог Специи побороться, но не победить грозную Аталанту

Кубок Италии. 1/8 финала

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

: Лукман 10, 12, Хатебур 27, Хойлунд 72, Ампаду 90+1 (автогол) - Нзола 14, Верде 38

": Муссо, Скальвини (Толой 56), Паломино, Джимсити, Хатебур (Зортеа 64), Эдерсон (Де Роон 46), Коопмейнерс, Меле, Лукман, Бога (Муриэль 63), Сапата (Хойлунд 63)

": Зовко, Христов (Амиан 74), Кивьор, Николау (Кальдара 61), Холм (Феррер 61), Экдаль (Ампаду 61), Эспозито, Коваленко (Мальдини 74), Моутинью, Верде, Нзола

: Эдерсон 5 - Христов 66, Ампаду 88

Неужели "Аталанта" 2018-21 годов возвращается? Та самая, грозная, страшная, которая легко, играючи забивала по пять-шесть голов за матч и по 90-99 за сезон? Восемь за матч она не забивала даже тогда и вообще никогда в своей истории. До последнего матча лиги против "Салернитаны". Еще и дома, где до того проиграла три матча подряд. Начала она 2023-й год натужно, еле-еле вернувшись с 0:2 на 2:2 в Специи. Но сегодня против неё же уже было иначе.

"Специя" по-настоящему боролась и на этот раз. Вдохновенная тем выступлением четвертого января и вообще пятью матчами подряд без поражений. В том числе двумя подряд без пропущенных. Но здесь она пропускать стала сразу. Угловой, Скальвини срезает голов, и Лукман подправляет практически бедром. Комбинация Сапаты и Лукмана - и второй бомбардир Серии А (девять голов) оформляет дубль.

"Специя" быстро отыгралась. Ее второй бомбардир лиги Нзола послал в прорыв справа опорника Экдаля, и тот с защитником рядом пробил чётко. Двойная "стенка" Меле и Сапаты привела мяч к Хатебуру, и тот сделал счет 3:1. Но контратака по левому флангу сделала счёт 3:2. Моутинью прострелил, Коваленко мягко дотронулся в центре штрафной и оставил Верде. А 4:2 от Сапаты после перехвата и паса Эдерсона помешала перекладина.

Второй тайм уже был гораздо более спокойным. "Аталанта" даже часто отдавала мяч сопернику, пыталась выманить его, сняла яростный высокий прессинг, который применяла в первом тайме. А "Специя" не пыталась давить большими силами. Но в итоге пропустила в двух контратаках, из-за двух пасов вразрез. Муриэля на Хойлунда, забившего в четвертом матче подряд. И на Лукмана. От Адемолы мяч попал в стойку и в Ампаду.

Виктор Коваленко вышел в стартовом составе "Специи" впервые с октября. Отыграл 73 минуты - больше, чем в каком-либо другом матче в сезоне. Играл левого опорника в схеме 3-5-2, часто помогая на левом фланге. Начинал прессинг сразу же после форвардов. Простреливал в штрафную с обоих флангов (неточно). После одного из них добивал из левой части штрафной. Слабо и в ближний угол. Часто терял мячи под прессингом в центре поля (70 процентов точности передач).

Ассист - первое его результативное действие с марта.