Клуб Коваленко подписал талантливого латвийца – он забил 25 голов за сезон

Итальянская "Специя", за которую выступает украинский легионер Виктор Коваленко, объявила о подписании 21-летнего латвийского форварда Раймондса Кроллиса.

По информации Transfermarkt, "Вальмиера" получит за своего игрока 1,5 млн евро. Контракт подписан до лета 2026 года.

Кроллис помог "Вальмиере" выиграть чемпионат Латвии в прошлом сезоне (в этой стране сезон проходит по системе весна-осень). В течение чемпионата он забил 25 голов и отдал 4 ассиста в 34 матчах.

В 2020-м Кроллис дебютировал в составе сборной Латвии, в его активе 26 матчей и 3 забитых гола. По состоянию на сегодняшний день он является самым дорогим игроком с латвийским паспортом - Transfermarkt оценивает его в 2,5 млн евро.

Добавим, что "Специя" после 18 туров занимает 15 место в Серии А.