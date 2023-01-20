  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Клуб Коваленко подписал талантливого латвийца – он забил 25 голов за сезон
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб Коваленко подписал талантливого латвийца – он забил 25 голов за сезон

Италия
(1 голосов)

Самый дорогой футболист своей страны

Клуб Коваленко подписал талантливого латвийца – он забил 25 голов за сезон

фото - ФК Спеція

UA-Футбол
Новина українською

Итальянская "Специя", за которую выступает украинский легионер Виктор Коваленко, объявила о подписании 21-летнего латвийского форварда Раймондса Кроллиса.

По информации Transfermarkt, "Вальмиера" получит за своего игрока 1,5 млн евро. Контракт подписан до лета 2026 года.

Кроллис помог "Вальмиере" выиграть чемпионат Латвии в прошлом сезоне (в этой стране сезон проходит по системе весна-осень). В течение чемпионата он забил 25 голов и отдал 4 ассиста в 34 матчах.

В 2020-м Кроллис дебютировал в составе сборной Латвии, в его активе 26 матчей и 3 забитых гола. По состоянию на сегодняшний день он является самым дорогим игроком с латвийским паспортом - Transfermarkt оценивает его в 2,5 млн евро.

Добавим, что "Специя" после 18 туров занимает 15 место в Серии А.

По теме
yellow-arrow
Официально. Прокурор спортивного суда просит снять с Ювентуса девять очков за финансовые махинации
yellow-arrow
Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО
yellow-arrow
Кубок Италии. Ювентус - Монца 2:1. Молодежь играла, молодой ветеран решил
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: трансферы Специя
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде