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Клуб Коваленко подписал талантливого латвийца – он забил 25 голов за сезон
Самый дорогой футболист своей страны
фото - ФК Спеція
Итальянская "Специя", за которую выступает украинский легионер Виктор Коваленко, объявила о подписании 21-летнего латвийского форварда Раймондса Кроллиса.
По информации Transfermarkt, "Вальмиера" получит за своего игрока 1,5 млн евро. Контракт подписан до лета 2026 года.
Кроллис помог "Вальмиере" выиграть чемпионат Латвии в прошлом сезоне (в этой стране сезон проходит по системе весна-осень). В течение чемпионата он забил 25 голов и отдал 4 ассиста в 34 матчах.
В 2020-м Кроллис дебютировал в составе сборной Латвии, в его активе 26 матчей и 3 забитых гола. По состоянию на сегодняшний день он является самым дорогим игроком с латвийским паспортом - Transfermarkt оценивает его в 2,5 млн евро.
Добавим, что "Специя" после 18 туров занимает 15 место в Серии А.
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