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Официально. Прокурор спортивного суда просит снять с Ювентуса девять очков за финансовые махинации

Италия
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Также бывшим функционерам Юве грозит дисквалификация

Официально. Прокурор спортивного суда просит снять с Ювентуса девять очков за финансовые махинации

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сегодня, 20-го января, в Риме состоялось заседание спортивного суда по делу о финансовых махинациях "Ювентуса" и еще некоторых клубов Серии А. Сегодня утром прокурор спортивного суда запросил лишить "Ювентус" девяти очков в турнирной таблице, а также дисквалифицировать бывших функционеров "Юве" Андреа Аньелли, Фабио Паратичи и Федерико Керубини.

Как отмечает издание Repubblica, наказание должно распространиться на текущий сезон. Если "Ювентус" будет признан виновным, у него останется право на подачу апелляции.

Напомним, что с "Ювентуса" и некоторых клубов Серии А в 2022-м году уже были сняты обвинения по завышению стоимости трансферов. Однако после дополнительного расследования прокурором Турина было открыто новое дело, в котором нашли новые доказательства против "Ювентуса" и некоторых других клубов. В частности, "Сампдории", "Эмполи", "Дженоа", "Пармы".

Прокурор также просит 16 месяцев отстранения для экс-президента "Ювентуса" Андреа Аньелли, 20 месяцев и 10 дней – для Фабио Паратичи, 10 месяцев – для Федерико Керубини и членов правления "Ювентуса", включая экс-вице-президента Павла Недведа.

Далее слово возьмут адвокаты защиты, суд решит, продолжать ли процесс или закрыть дело.

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В статье: Ювентус (Турин)
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Источник:
football-italia.net

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