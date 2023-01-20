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С Ювентуса сняли 15 очков за финансовые махинации. Клуб спустился на 10-е место

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Приход нового руководства ситуацию не спас

С Ювентуса сняли 15 очков за финансовые махинации. Клуб спустился на 10-е место

Фото: twitter.com/juventusfc

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Федеральный аппеляционный суд удовлетворил просьбу прокурора Федерации футбола Италии (FIGC) Джузеппе Чине возобновить разибирательство о финансовых махинациях "Ювентуса". С клуба сняли 15 очков в турнирной табоице Серии А.

Чине запрашивал снять 9 очков, а также отстранения Андреа Аньелли, Фабио Паратичи, Федерико Керубини и остальных членов совета директоров. Федеральный аппеляционный суд принял решение снять с клуба 15 очков и отстранить членов совета директоров от футбола на некоторое время.

Теперь "Ювентус" занимает в турнирной таблице Серии А 10-е место, набрав 22 очка. До санкций клуб делил 3-ю строчку с "Интером".

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В статье: Ювентус (Турин)
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Источник:
football-italia.net

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Комментарии (3)
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kalan-86 (Анкара)
20.01.2023 в 23:25
У цього клуба взагалі є вболівальники поза межами Турину?
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0
0
янковский ян (Запорожье)
20.01.2023 в 23:47
По опросам Ювентус имеет больше всех болельщиков в Италии.
Ответить
+1
0
kalan-86 (Анкара)
21.01.2023 в 00:14
Не зрозуміло. Стільки гарних класних команд і вболівати за оце.
0
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