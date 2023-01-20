С Ювентуса сняли 15 очков за финансовые махинации. Клуб спустился на 10-е место

Федеральный аппеляционный суд удовлетворил просьбу прокурора Федерации футбола Италии (FIGC) Джузеппе Чине возобновить разибирательство о финансовых махинациях "Ювентуса". С клуба сняли 15 очков в турнирной табоице Серии А.

Чине запрашивал снять 9 очков, а также отстранения Андреа Аньелли, Фабио Паратичи, Федерико Керубини и остальных членов совета директоров. Федеральный аппеляционный суд принял решение снять с клуба 15 очков и отстранить членов совета директоров от футбола на некоторое время.

Теперь "Ювентус" занимает в турнирной таблице Серии А 10-е место, набрав 22 очка. До санкций клуб делил 3-ю строчку с "Интером".