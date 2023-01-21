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Кардинальные перемены. Турнирная таблица Серии А после снятия очков с Ювентуса
Туринцы уже не претендуют на пьедестал
фото - Getty Images
В пятницу, 20 января, туринский "Ювентус" был наказан за финансовые махинации во время трансферов футболистов. Кроме дисквалификации руководителей клуба с команды сняли 15 набранных очков в сезоне 2022/23.
Таким образом, в один момент Старая Синьора из претендента на серебро превратилась в середняка. У "Ювентуса" было 37 очков – столько же у "Интера". На один больше у "Милана". Сейчас же у туринцев 22, как и у "Болоньи", и они занимают десятое место. Очевидно, что теперь "Ювентусу" будет за счастье попасть хотя бы в Лигу Конференций в следующем сезоне.
Отметим, что после 18 туров уверенно лидирует "Наполи", опережающий пока действующего чемпиона – "Милан" - на девять очков. Заметим, что сразу у трех команд – "Лацио", "Аталанты" и "Ромы" – по 34 очка. Борьба за место на пьедестале обещает быть ожесточенной.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Наполи"
|18
|15
|2
|1
|44-14
|+30
|47
|2
|"Милан"
|18
|11
|5
|2
|35-20
|+15
|38
|3
|"Интер"
|18
|12
|1
|5
|38-24
|+14
|37
|4
|"Лацио"
|18
|10
|4
|4
|31-15
|+16
|34
|5
|"Аталанта"
|18
|10
|4
|4
|34-20
|+14
|34
|6
|Рома
|18
|10
|4
|4
|23-16
|+7
|34
|7
|"Удинезе"
|18
|6
|7
|5
|26-21
|+5
|25
|8
|"Торино"
|18
|6
|5
|7
|18-20
|-2
|23
|9
|"Фиорентина"
|18
|6
|5
|7
|21-24
|-3
|23
|10
|"Ювентус"
|18
|11
|4
|3
|27-12
|+15
|22
|11
|"Болонья"
|18
|6
|4
|8
|23-29
|-6
|22
|12
|"Монца"
|18
|6
|3
|9
|22-27
|-5
|21
|13
|"Лечче"
|18
|4
|8
|6
|18-20
|-2
|20
|14
|"Эмполи"
|17
|4
|7
|6
|15-22
|-7
|19
|15
|"Салернитана"
|18
|4
|6
|8
|23-35
|-12
|18
|16
|"Специя"
|18
|4
|6
|8
|17-28
|-11
|18
|17
|"Сассуоло"
|18
|4
|4
|10
|17-28
|-11
|16
|18
|"Эллас Верона"
|18
|2
|3
|13
|15-31
|-16
|9
|19
|"Сампдория"
|17
|2
|3
|12
|8-30
|-22
|9
|20
|"Кремонезе"
|18
|0
|7
|11
|13-32
|-19
|7
С команды "Ювентус" снято 15 очков.
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