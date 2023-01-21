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Кардинальные перемены. Турнирная таблица Серии А после снятия очков с Ювентуса

Италия
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Туринцы уже не претендуют на пьедестал

Кардинальные перемены. Турнирная таблица Серии А после снятия очков с Ювентуса

фото - Getty Images

Новина українською

В пятницу, 20 января, туринский "Ювентус" был наказан за финансовые махинации во время трансферов футболистов. Кроме дисквалификации руководителей клуба с команды сняли 15 набранных очков в сезоне 2022/23.

Таким образом, в один момент Старая Синьора из претендента на серебро превратилась в середняка. У "Ювентуса" было 37 очков – столько же у "Интера". На один больше у "Милана". Сейчас же у туринцев 22, как и у "Болоньи", и они занимают десятое место. Очевидно, что теперь "Ювентусу" будет за счастье попасть хотя бы в Лигу Конференций в следующем сезоне.

Отметим, что после 18 туров уверенно лидирует "Наполи", опережающий пока действующего чемпиона – "Милан" - на девять очков. Заметим, что сразу у трех команд – "Лацио", "Аталанты" и "Ромы" – по 34 очка. Борьба за место на пьедестале обещает быть ожесточенной.

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Наполи" 18 15 2 1 44-14 +30 47
2 "Милан" 18 11 5 2 35-20 +15 38
3 "Интер" 18 12 1 5 38-24 +14 37
4 "Лацио" 18 10 4 4 31-15 +16 34
5 "Аталанта" 18 10 4 4 34-20 +14 34
6 Рома 18 10 4 4 23-16 +7 34
7 "Удинезе" 18 6 7 5 26-21 +5 25
8 "Торино" 18 6 5 7 18-20 -2 23
9 "Фиорентина" 18 6 5 7 21-24 -3 23
10 "Ювентус" 18 11 4 3 27-12 +15 22
11 "Болонья" 18 6 4 8 23-29 -6 22
12 "Монца" 18 6 3 9 22-27 -5 21
13 "Лечче" 18 4 8 6 18-20 -2 20
14 "Эмполи" 17 4 7 6 15-22 -7 19
15 "Салернитана" 18 4 6 8 23-35 -12 18
16 "Специя" 18 4 6 8 17-28 -11 18
17 "Сассуоло" 18 4 4 10 17-28 -11 16
18 "Эллас Верона" 18 2 3 13 15-31 -16 9
19 "Сампдория" 17 2 3 12 8-30 -22 9
20 "Кремонезе" 18 0 7 11 13-32 -19 7

С команды "Ювентус" снято 15 очков.

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В статье: Ювентус (Турин) Серия А
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