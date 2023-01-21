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Рома отказалась продавать Дзаньоло в Вест Хэм
Однако, босы римлян готовы рассматривать предложения клубов по итальянцу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский полузащитник римской "Ромы" Николо Дзаньоло попал на радары к ряду английских клубов, которые хотят заполучить молодого итальянца.
Одним из претендентов на полузащитника является лондонский "Вест Хэм". Как сообщает издание Calciomercato, "молотки" сделали римлянам официальное предложение по аренде футболиста.
Босы лондонцев были намерены взять Дзаньоло в аренду с обязательным правом выкупа за 30 миллионов евро, однако, получили отказ из-за нежелания "Ромы" отдавать футболиста в аренду. В Риме рассматривают возможность продажи футболиста без арендных соглашений.
В нынешнем сезоне итальянец провал в составе "Ромы" 17 поединков, забив два гола и отдав три результативные передачи.
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