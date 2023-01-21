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Аллегри: Нужно сделать что-то экстраординарное, чтобы попасть в Лигу чемпионов
Коуч понимает всю сложность ситуации
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри оценил шансы туринского клуба попасть в Лигу чемпионов:
"Когда мне сказали, что мы можем лишиться девяти очков, я произвёл подсчёты, чтобы понять наши шансы попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона. Когда же пришло окончательное решение, я вновь принялся считать. Чтобы мы смогли пробиться в Лигу чемпионов, нужно сделать что-то экстраординарное", - сказал Аллегри.
Напомним, ранее "Ювентус" лишился 15 очков в турнирной таблице Серии А из-за финансовых махинацих клуба.
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