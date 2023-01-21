Италия
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Серия А. Верона продолжает путь наверх
Победа над "Лечче"
Серия А. 19-й тур Верона. "Маркантонио Бентегоди" "Эллас Верона" - "Лечче" 2:0 Голы: Депаоли 40, Лазович 54 "Верона" завершила 2022-й год десятью поражениями подряд. А вот 2023-й, с третьим главным тренером в сезоне, начала ничьей, минимальным поражением в гостях от "Интера" и уже двумя победами. Сегодня подопечные Марко Дзаффарони одолели дома "Лечче". Соперника непростого, которому в этом году уже проиграл "Лацио", от которого в 18-ом туре отскочил "Милан". Прервав серию матчей без поражений "джаллоросси" на шести. Скорее доминировал "Лечче". Владел мячом 58 процентов времени. Блен пробивал, и Монтипо тащил на инстинкте, также Лоренцо отбил удар Коломбо. Но почти сразу же после этого в долгом розыгрыше стандартого положения левый латераль Дойг навесил на голову правому Депаоли. А тот пробил с отскоком от стойки. В начале второго тайма Илич из-за пределов штрафной попал в каркас ворот, а в продолжении атаки выложил левее Лазовичу. "Верона" в четырех очках позади 17-го места и в восьми позади "Лечче".
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