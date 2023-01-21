Серия А. Рабочая, дежурная победа Наполи в дерби приносит рекорд клуба

Серия А. 19-й тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Наполи" 0:2

Голы: Ди Лоренцо 45+3, Осимхен 48

"Салернитана": Очоа, Данилюк (Самбия 85), Пирола, Дьомбер (Ловато 16), Брадарич, Вильена (Валенсия 63), Николусси Кавилья, Кулибали, Кандрева, Пьонтек, Диа (Бонаццоли 85)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Руи, Лоботка, Ангисса, Зелински (Ндомбеле 86), Лосано (Политано 86), Осимхен (Симеоне 87), Элмас

Предупреждения: Брадарич 75, Пирола 78 - Ким 44, Ндомбеле 90+3

Главный арбитр: Даниэле Киффи

2023-й год "Наполи" начал первым поражением в сезоне в лиге. После которого ехал на сложный выезд на горячий стадион в Генуе к борющейся за выживание "Сампдории". После первого поражения в сезоне в Кубке - во вторник от "Кремонезе" в серии пенальти - он ехал на стадион, который Лучано Спаллетти также назвал горячим. К команде, которая предыдущий матч проиграла со счетом 2:8, уволила тренера, через два дня вернула его и жаждала начать все сначала.

"Салернитана" и вправду боролась. Мячом не владела вообще (26 процентов), но оборонялась организованно, пыталась атаковать, играла агрессивно в единоборствах. Подтверждая слова нового-старого тренера Давиде Николы о том, что в этом региональном дерби Кампаньи будет "харкать кровью" и "бороться до последней капли пота". И отвечая на баннер своих ультрас с призывом "показать тестикулы", иначе "будуть преследовать игроков по всему городу".

Первый тайм завершился со счетом всего 2:2 по ударам по воротам. Пьонтек прорвался, раскрутил слева защитников и пробил в ближний угол. Мерет отбил. В середине тайма Осимхен замыкал угловой, и Очоа взял лишь со второй попытки. А вот в самой концовке, вообще-то, через шесть секунд после истечения добавленных двух минут, Руи и Ангисса разыграли на фланге, последний прострелил, а Ди Лоренцо получил уйму времени для обработки мяча и удара.

Первый гол капитана с ноября 2021-го года.

В начале второго тайма "Наполи" также поймал соперника. Элмас, заменявший травмированного Кварацхелию, пробил издали в стойку, а Осимхен, лучший бомбардир лиги, на добивании забил свой 13-й гол в сезоне. И все стало ясно. Хотя далее команды также создавали. Удар головой Осимхена выцарапал Очоа, Пирола головой чуть не попал. Лоботка потерял мяч, Пьонтек выскочил один-на-один, и Мерету пришлось спасать, кончиками пальцев переправив мяч в стойку.

Итак, как и в Генуе, непростой выезд завершился со счетом 2:0. Тогда Спаллетти остался очень доволен собранностью, взрослостью команды. Должен остаться доволен и сейчас. Уж точно он доволен итогом первого круга своей команды. 50 очков в 19-ти турах - ее исторический рекорд. 48 очков с Маурицио Сарри остались позади.