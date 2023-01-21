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Зидан может возглавить Ювентус
Коуча не пугает положение туринцев
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Зинедин Зидан собирается возобновить свою тренерскую карьеру после того, как Федерация футбола Франции продлила контракт с Дидье Дешамом.
50-летний француз будет рад возвращению в "Ювентус", за который выступал в 1996-2001 годах, в качестве главного тренера.
На данный момент туринский клуб тренирует Массимилиано Аллегри. Недавно с "Ювентуса" было снято 15 очков в Серии А из-за финансовых махинации, поэтому команда занимает 10-е место в таблице.
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