Зидан может возглавить Ювентус

Зинедин Зидан собирается возобновить свою тренерскую карьеру после того, как Федерация футбола Франции продлила контракт с Дидье Дешамом.

50-летний француз будет рад возвращению в "Ювентус", за который выступал в 1996-2001 годах, в качестве главного тренера.

На данный момент туринский клуб тренирует Массимилиано Аллегри. Недавно с "Ювентуса" было снято 15 очков в Серии А из-за финансовых махинации, поэтому команда занимает 10-е место в таблице.