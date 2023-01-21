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Зидан может возглавить Ювентус

Италия
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Коуча не пугает положение туринцев

Зидан может возглавить Ювентус

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Зинедин Зидан собирается возобновить свою тренерскую карьеру после того, как Федерация футбола Франции продлила контракт с Дидье Дешамом.

50-летний француз будет рад возвращению в "Ювентус", за который выступал в 1996-2001 годах, в качестве главного тренера.

На данный момент туринский клуб тренирует Массимилиано Аллегри. Недавно с "Ювентуса" было снято 15 очков в Серии А из-за финансовых махинации, поэтому команда занимает 10-е место в таблице.

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Зинедин Зидан
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Источник:
le10sport.com

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