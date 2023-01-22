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Интер хочет продать защитника в ПСЖ за 20 млн евро

Италия
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Контракт с игроком скоро истечет

Интер хочет продать защитника в ПСЖ за 20 млн евро

Фото: twitter.com/Inter

Новина українською

Итальянский "Интер" думает над трансфером капитана команды Милана Шкриньяра в "ПСЖ" в зимнее трансферное окно.

Миланский клуб хочет понять, есть ли возможность сейчас продать Шкриньяра в Париж. Итальянцы хотят получить за трансфер 15-20 миллионов евро.

Также сообщается, что Шкриньяр останется капитаном миланцев, несмотря на отказ от продления контракта с клубом.

Взамен словаку "Интер" может подписать Джорджо Скальвини из "Аталанты" или Тьягу Джало из "Лилля". Окончательный выбор клуб еще не сделал.

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В статье: Интер (Италия) Пари Сен-Жермен (Париж) Милан Шкриньяр
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Источник:
Calciomercato

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