Интер хочет продать защитника в ПСЖ за 20 млн евро

Итальянский "Интер" думает над трансфером капитана команды Милана Шкриньяра в "ПСЖ" в зимнее трансферное окно.

Миланский клуб хочет понять, есть ли возможность сейчас продать Шкриньяра в Париж. Итальянцы хотят получить за трансфер 15-20 миллионов евро.

Также сообщается, что Шкриньяр останется капитаном миланцев, несмотря на отказ от продления контракта с клубом.

Взамен словаку "Интер" может подписать Джорджо Скальвини из "Аталанты" или Тьягу Джало из "Лилля". Окончательный выбор клуб еще не сделал.