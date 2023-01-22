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Интер хочет продать защитника в ПСЖ за 20 млн евро
Контракт с игроком скоро истечет
Фото: twitter.com/Inter
Итальянский "Интер" думает над трансфером капитана команды Милана Шкриньяра в "ПСЖ" в зимнее трансферное окно.
Миланский клуб хочет понять, есть ли возможность сейчас продать Шкриньяра в Париж. Итальянцы хотят получить за трансфер 15-20 миллионов евро.
Также сообщается, что Шкриньяр останется капитаном миланцев, несмотря на отказ от продления контракта с клубом.
Взамен словаку "Интер" может подписать Джорджо Скальвини из "Аталанты" или Тьягу Джало из "Лилля". Окончательный выбор клуб еще не сделал.
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