Ювентус может быть исключен из еврокубков из-за финансовых махинации

Туринский "Ювентус" может быть исключен из еврокубков из-за несоблюдения финансовых правил. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Причиной этого являются махинации "бьянконери" при выплате зарплат. В 2021-м Ювентус уже получил штраф в 3,5 млн евро от УЕФА из-за несоблюдения правил финансового фейр-плей. Теперь же сумма может увеличиться до 23 млн евро, если будет доказана вина туринцев.

Кроме этого "Ювентус" могу дисквалифицировать с еврокубков, и даже больше, чем на один сезон. Потенциальный бан может вступить в силу с момента попадания в еврокубки.

Сейчас "бьянконери" идут на 10 позиции в Серии А, ведь с команды было снято 15 очков. В еврокубках этого сезона "Ювентус" выступает в Лиге Европы – подопечные Аллегри сыграют против "Нанта" в плей-офф турнира.