Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Наполи Спаллетти установил рекорд по количеству побед в Серии А
Историческое достижение
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 19-го тура Серии А "Наполи" взял верх над "Салернитаной" со счетом 2:0. Для главного тренера неаполитанцев Луччано Спаллетти этот матч стал рекордным.
Победа над "Салернитаной" стала 276-й в рамках высшего дивизиона чемпионата Италии. Это самый лучший показатель за всю историю.
Спаллетти вместе с семью клубами принимал участие в Серии А. Кроме "Наполи" это еще "Эмполи", "Сампдория", "Венеция 1907", "Удинезе", "Рома" и "Интер".
На данный момент "Наполи" лидирует в чемпионате Италии, имея отрыв от второго "Милана" 12 очков. Правда, у "россонери" есть еще один матч в запасе.
Популярное сейчас
- В Испании снова приостанавливали матч из-за оскорблений Зозули. Нацистом его называли болельщики новой команды Лебеденко
- Если Россию вернут в еврокубки… Это не только моральный аспект, но и негативное влияние на стартовую заявку Украины
- Пять танков и девять единиц артиллерии. В ВСУ отчитались о потерях врага за 21 января
- Кардинальные перемены. Турнирная таблица Серии А после снятия очков с Ювентуса
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО
- От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО