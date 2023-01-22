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Тренер Наполи Спаллетти установил рекорд по количеству побед в Серии А

Италия
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Историческое достижение

Тренер Наполи Спаллетти установил рекорд по количеству побед в Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 19-го тура Серии А "Наполи" взял верх над "Салернитаной" со счетом 2:0. Для главного тренера неаполитанцев Луччано Спаллетти этот матч стал рекордным.

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Победа над "Салернитаной" стала 276-й в рамках высшего дивизиона чемпионата Италии. Это самый лучший показатель за всю историю.

Спаллетти вместе с семью клубами принимал участие в Серии А. Кроме "Наполи" это еще "Эмполи", "Сампдория", "Венеция 1907", "Удинезе", "Рома" и "Интер".

На данный момент "Наполи" лидирует в чемпионате Италии, имея отрыв от второго "Милана" 12 очков. Правда, у "россонери" есть еще один матч в запасе.

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В статье: Лучано Спаллетти Наполи (Неаполь) Салернитана (Салерно)
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Источник:
italianfootballtv

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