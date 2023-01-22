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Сампдория - Удинезе 0:1. Обзор матча и видео гола

Италия
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Генуэзцы в подвале таблицы

Сампдория - Удинезе 0:1. Обзор матча и видео гола

ANSA

Новина українською

В рамках 19-го тура чемпионата Италии "Удинезе" на выезде минимально обыграл "Сампдорию". Победу гостям принес гол Эхизибе. После этого тура "зебры" занимают 7-е место в турнирной таблице, а генуэзцы - 19-е.

Серия А. 19-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Удинезе" 0:1

Гол: Эхизибе 88

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В статье: Сампдория (Генуя) Удинезе (Удине)
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