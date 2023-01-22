Италия
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Сампдория - Удинезе 0:1. Обзор матча и видео гола
Генуэзцы в подвале таблицы
ANSA
В рамках 19-го тура чемпионата Италии "Удинезе" на выезде минимально обыграл "Сампдорию". Победу гостям принес гол Эхизибе. После этого тура "зебры" занимают 7-е место в турнирной таблице, а генуэзцы - 19-е.
Серия А. 19-й тур
Генуя. "Луиджи Феррарис"
Гол: Эхизибе 88
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