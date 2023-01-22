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Ибрагимович завершит карьеру в конце нынешнего сезона - источник
Футболиста постоянно мучают травмы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso
Легендарный шведский форвард, который ныне выступает в составе итальянского "Милана" закончит профессиональную карьеру в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает издание Sempremilan со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Стоит отметить, что 41-летнего шведского ветерана продолжают мучать травмы, в результате чего форвард не сыграл ни единого матча за "Милан" в этом сезоне.
Ибрагимович вряд ли восстановиться к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов, швед скорее всего сможет сыграть за "Милан" лишь в концовке сезона.
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