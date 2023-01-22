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Ибрагимович завершит карьеру в конце нынешнего сезона - источник

Италия
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Футболиста постоянно мучают травмы

Ибрагимович завершит карьеру в конце нынешнего сезона - источник

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso

UA-Футбол
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Легендарный шведский форвард, который ныне выступает в составе итальянского "Милана" закончит профессиональную карьеру в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает издание Sempremilan со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Стоит отметить, что 41-летнего шведского ветерана продолжают мучать травмы, в результате чего форвард не сыграл ни единого матча за "Милан" в этом сезоне.

Ибрагимович вряд ли восстановиться к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов, швед скорее всего сможет сыграть за "Милан" лишь в концовке сезона.

Ранее мы писали, что Златан Ибрагимович признался, где хочет жить после завершения карьеры.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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