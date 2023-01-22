Серия А. Дибала продолжает тащить Рому: два ассиста побеждают Коваленко и Специю

Серия А. 19-й тур

Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Рома" 0:2

Голы: Эль-Шаарави 45, Абрахам 49

"Специя": Драговски, Амиан, Кальдара, Христов (Эспозито 46), Холм (Феррер 13), Бурабия (Коваленко 55), Ампаду, Агудело, Реца (Моутинью 80), Гьяси, Верде (Мальдини 46)

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Челик, Кристанте (Камара 90+3), Матич, Залевски, Дибала (Белотти 85), Эль-Шаарави (Бове 71), Абрахам (Сольбаккен 90+3)

Предупреждения: Бурабия 36, Кальдара 40, Реца 58 - Челик 88

Главный арбитр: Симоне Соцца

Просмотр игры "Ромы" - по-прежнему непростое испытание. Она по-прежнему сосредотачивается на обороне, сковывает игру по рукам и ногам в центре поля, ничего не предлагает в атаке. В последнее время, правда, у нее есть причина делать это. Имя этой причины - Пауло Дибала. Чемпион мира здоров, весел, и его индивидуального таланта хватает для одного-двух голов. Он тащит эту "Рому". Возможно - до конца, до Лиги Чемпионов.

Следует отметить, что "Рома" и "Специя" потеряли перед матчем важных игроков. Капитан первой Лоренцо Пеллегрини не мог играть, а Николо Дзаньоло отказался, ожидая трансфера. Что вызвало беспокойство в команде. А у второй отсутствовал центральный защитник Кивьор, которого продали "Арсеналу" за 22 миллиона евро, и ведущий форвард, второй бомбардир лиги Нзола. Похоже, потери аутсайдера повлияли больше.

"Специя", как и римляне, в предыдущих пяти матчах лиги не проигрывала. Дома и вовсе проиграла в Серии А лишь один матч из девяти в этом сезоне, да и тогда пропустила решающий гол, играя вдесятером. Сегодня она делала то, что команда Жозе Моуриньо не любит. Отдала ей мяч, владея им в первом тайме лишь сорок процентов. Как результат - ничего похожего на опасные моменты в первые 44 минуты матча не было.

Эмоции вызвало лишь падение Залевски в штрафной после прорыва. Контакт с защитником, возможно, был. Но Симоне Соцца посчитал его равным и легким, а ВАР не позвал его.

И все же первый тайм "Рома" выиграла. Поймав соперника на угловом у своих ворот. Убежала в контратаку, Эль-Шаарави и Дибала разыграли против двоих защитников. А в начале второго тайма Эспозито потерял мяч, Дибала отправил вразрез Абрахаму, а тот обошел защитника и покатил мимо вратаря. Таким образом, Пауло стал быстрейшим дебютантом "Ромы" с 2004-го года, достигшим десяти очков по схеме "гол+пас" в лиге.

Далее "Специя" пыталась отыграться. Владение мячом в целом по матчу в итоге выиграла. Но не сумела создать совершенно ничего. Еще и чуть не пропустила после штрафного. Мяч проскакал по линии и Драговски задел его.

Виктор Коваленко отыграл 35 минут плюс добавленное время. Столько в лиге в одном матче он не играл с девятого октября. Действовал активно, успев отдать 23 передачи. Прессинговал на одной линии с форвардами, подключался в штрафную без мяча, помогал и в розыгрыше из глубины, раздавая мячи на фланги. Дважды попытался пробить по воротам с 14-15 метров. Заблокировали. Хотя и терял мячи в центре поля.

"Рома" не проигрывает уже шестой матч лиги подряд. Правда, три из них - ничьи. Но два последних - победы со счетом 2:0. Она ныне четвертая и наравне по очкам с "Интером". Хотя последнему еще играть завтра. "Специя" же остается в шести очках над зоной вылета.