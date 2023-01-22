Моуриньо: Я чувствую, что Дзаньоло не уйдет из Ромы

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью прокомментировал возможный уход из клуба Николо Дзаниоло.

"Николо сам попросил о трансфере. Однако это не означает, что переход состоится. Поступившие нам предложения не соответствуют запросам "Ромы".

Клубу нужно хорошее предложение, чтобы отпустить Дзаниоло. Сейчас такого предложения нет. Я чувствую, что он останется с нами", – рассказал коуч римлян.