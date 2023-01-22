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Моуриньо: Я чувствую, что Дзаньоло не уйдет из Ромы
Но Николо сам изъявил желание покинуть Рим
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью прокомментировал возможный уход из клуба Николо Дзаниоло.
"Николо сам попросил о трансфере. Однако это не означает, что переход состоится. Поступившие нам предложения не соответствуют запросам "Ромы".
Клубу нужно хорошее предложение, чтобы отпустить Дзаниоло. Сейчас такого предложения нет. Я чувствую, что он останется с нами", – рассказал коуч римлян.
Ранее была информация, что к 23-летнему хавбеку проявляют интерес "Наполи" и "Милан", а также ряд английских клубов.
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