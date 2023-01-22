Серия А. Ювентус - Аталанта 3:3. Море голов и эмоций

Серия А. 19-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Аталанта" 3:3

Голы: Ди Мария 25 (пен.), Милик 34, Данило 65 - Лукман 5, 53, Меле 46

"Ювентус": Щесны, Данило, Бремер, Сандро, МакКенни, Локателли, Рабио, Фаджоли (Куадрадо 81), Костич (Кьеза 61), Милик (Кен 74), Ди Мария (Миретти 74)

"Аталанта": Муссо, Толой, Паломино (Демираль 15), Скальвини, Хатебур, Де Роон, Эдерсон (Джимсити 83), Меле (Руджери 84), Бога (Пашалич 66), Лукман, Хойлунд (Муриэль 83)

Предупреждения: Кьеза 90+2 - Эдерсон 49, Хатебур 90+3

Главный арбитр: Ливио Маринелли

Не было никаких сомнений, что этот матч вызовет бурю эмоций. "Ювентус" пережил два тяжелых удара. 1:5 в Неаполе, прервавший серию из восьми побед в лиге без пропущенных и выбивший из борьбы за Скудетто, и снятие 15-ти очков за финансовые махинации. И, неимоверно злясь, искал реванша на поле за все. А "Аталанта" после 8:2 и 5:2 хотела продолжить. Хотела подтвердить заявления окружающих, что вернула яркость и мощь 2018-21 годов.

Начали ранним голом именно бергамцы. Как и в двух предыдущих матчах. Лукман получил пас на ход от Бога по правой стороне, мощно пробил в ближний угол. Грубо ошибся Щенсны. Такой мяч он должен был отбивать точно не в ворота. Команда Войцеха ответила атаками, высоким прессингом, яростью. Создала мало и слишком уж увлекалась прорывами на дриблинге. Но один такой принес пенальти. ВАР заметил, что Эдерсон зацепил Фаджоли.

Еще до гола Ливио Маринелли мог назначить пенальти по другому эпизоду. Похоже, Паломино и вправду придерживал руками Милика. Но и он, и ВАР промолчали, и это еще больше разозлило игроков и болельщиков "Ювентуса". Так что он не прекращал давить и атаковать и при счете 1:1. Поймал ошибку на выходе из обороны, Ди Мария пяткой отправил Фаджоли, тот прострелил с правого фланга, а Милик четко слета замкнул.

Итак, голы сделали Ди Мария - человек с духом победителя, автор голов в финалах важнейших турниров, Фаджоли - символ молодого поколения, за игнорирование которого в Неаполе Массимилиано Аллегри не раз критиковали, и Милик - игрок, за полгода ставший настоящим "ювентино" по характеру.

В 2018-21 годах "Аталанта" была известна в том числе легкими камбеками после не всегда удачных первых таймов. Здесь она начала давить еще до свистка на перерыв, а после него сразу же состоялись перехват, комбинация в короткий пас, Лукман вразрез и Меле мимо Щенсны. Очень быстро и сам Лукман забил, легко замкнув головой навес Бога и оформив дубль в третьем матче подряд, включая Кубок. В лиге у ее второго бомбардира теперь 11 голов.

Далее продолжалась игра на встречных курсах. В которой свой гол нашел "Ювентус". Разыграв штрафной и таким образом сумев нанести удар мимо "крокодила", лежавшего под "стенкой". Пас Ди Марии, удар низом Данило. После чего гости некоторое время пытались давить, но затем отступили, а хозяева все увеличивали преимущество. Уставшая "Аталанта" удержала шестой матч лиги подряд против "Юве" без поражений (четыре ничьи) не без труда.

Великолепный матч двух здоровых и сильных команд. И по драме, по эмоциям, и по голам, и по атмосфере. Правда, с качеством игры возникали проблемы. Команды забивали с ошибок соперника, кроме голов, создали мало. Тем не менее, наслаждение мы получили. А вот игроки на поле вовсе не радовались после финального свистка. Ведь "Юве" ожидает долгий путь наверх, а "Аталанту" - яростная борьба за Топ-4. И везде нужны победы, а не ничьи.