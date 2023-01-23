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Шоу Ди Марии и Лукмана. Ювентус - Аталанта 3:3. Видео голов и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Ювентус – Аталанта, чемпионат Италии, 22 января 2023

Шоу Ди Марии и Лукмана. Ювентус - Аталанта 3:3. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images

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Вашему вниманию видео обзор матча Ювентус – Аталанта, встречавшихся в 19-м туре итальянской Серии А. Игру зажгли два футболиста – в составе Старой Синьоры это Анхель Ди Мария, который реализовал пенальти и принял ключевое участие в двух следующих мячах, а в составе Аталанты – Адемола Лукман, на счету которого дубль и результативная передача. Команда из Бергамо занимает 5-е место, Ювентус – 9-е.

Итальянская Серия А. 19-й тур

22 января. Турин. Альянц Стедиум

Ювентус – Аталанта 3:3

Голы: Ди Мария 25 пен., Милик 34, Данило 65 – Лукман 4, Мехле 46, Лукман 53

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В статье: Ювентус (Турин) Анхель Ди Мария Аталанта (Бергамо) Адемола Лукман
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