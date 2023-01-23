Шоу Ди Марии и Лукмана. Ювентус - Аталанта 3:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Ювентус – Аталанта, встречавшихся в 19-м туре итальянской Серии А. Игру зажгли два футболиста – в составе Старой Синьоры это Анхель Ди Мария, который реализовал пенальти и принял ключевое участие в двух следующих мячах, а в составе Аталанты – Адемола Лукман, на счету которого дубль и результативная передача. Команда из Бергамо занимает 5-е место, Ювентус – 9-е.

Итальянская Серия А. 19-й тур

22 января. Турин. Альянц Стедиум

Ювентус – Аталанта 3:3

Голы: Ди Мария 25 пен., Милик 34, Данило 65 – Лукман 4, Мехле 46, Лукман 53