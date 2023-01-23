Серия А. В Кубке Кремонезе выбил Наполи, но в лиге провел первый круг без побед

Серия А. 19-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Кремонезе" 1:1

Голы: Кирикеш 55 (автогол) - Окереке 50 (пен.)

"Болонья": Скорупски, Пош, Лукуми, Сумаро, Ликояннис (Камбиазо 61), Фергюсон, Моро, Домингес (Схутен 61), Орсолини, Сориано, Барроу (Зиркзее 46)

"Кремонезе": Карнезекки, А. Феррари, Кирикеш, Васкес, Серникола, Пикель, Кастаньетти (Бенасси 61), Мейте, Валери (Буонаюто 70), Окереке (Цаджу 90), Чофани (Афена-Гьян 61)

Предупреждения: Сумаро 67, Скорупски 82 - Кирикеш 24, Пикель 84, Васкес 86, Карнезекки 87, Буонаюто 90

"Кремонезе" так и остался без побед в первом круге Серии А сезона 2022/23. В последнем туре этого круга у него были шансы прервать серию. Было и настроение после того, как во вторник выбил в гостях в Кубке "Наполи". И вера в нового главного тренера Давиде Баллардини, который как раз и дебютировал победой в Неаполе. Был и гол в Болонье, выведший вперед. Но в итоге лишь ничья и последнее место в лиге.

Наверное, эта ничья даже в плюс. Поскольку ведь "Наполи" команда из Кремоны победила не в основное время, а в серии пенальти. А сегодня взяла очко у "Болоньи", выигравшей все пять предыдущих матчей у команд ниже Топ-7. Тем более, что по игре должна была проигрывать. 9:21 по ударам по воротам, 31:69 по владению мячом. Подвела соперника поспешность и неточность с последними пасами и ударами.

Забили первыми гости, после руки Домингеса. Но вскоре Карнезекки отбил удар Фергюсона головой, защитники не сумели выбить, и от Кирикеша мяч попал в собственные ворота. Вратарь гостей также отбивал удар Ликоянниса, а от второго пенальти в пользу "Кремонезе" спас ВАР. Лукуми все же достал мяч, а не Афену-Гьяна. Достал мяч и Феррари на линии собственных ворот, помешав еще одному автоголу Кирикеша.

Как уже указано выше, "Кремонезе" последний. Теперь в девяти очках позади 17-го места. А "Болонья" упустила шанс выйти в Топ-10.