Серия А. Интер - Эмполи 0:1. Совсем третий турнир

Серия А. 19-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Эмполи" 0:1

Гол: Бальданци 66

"Интер": Онана, Шкриньяр, Де Фрай, А. Бастони, Дармиан (Джеко 71), Барелла (Асллани 72), Чалханоглу, Мхитарян (Лукаку 77), Димарко (Гозенс 71), Корреа (Белланова 46), Лаутаро Мартинес

"Эмполи": Викарио, Эбуэхи, Де Винтер, Луперто, Паризи, Акпа Акпро (Хаас 46), Хендерсон (Сатриано 73), Бандинелли, Камбиаги (Бальданци 64), Байрами (Фаццини 74), Капуто (Валюкевич 90)

Предупреждения: Шкриньяр 25, Барелла 68, Джеко 89 - Хендерсон 21, Акпа Акпро 21

Удаление: Шкриньяр 40 (вторая желтая)

Не впервые доводится заявлять, что Симоне Индзаги - отличный кубковый тренер и далеко не лучший тренер лиги. В его коллекции уже шесть итальянских кубковых трофеев - два Кубка и четыре Суперкубка. Больше лишь у Массимилиано Аллегри. Но вот Скудетто Симоне еще не выигрывал и вряд ли в этом сезоне выиграет. После блестящего разгрома "Милана" в Суперкубке и демонстрации трофея перед началом матча против "Эмполи" "Интер" взял и проиграл.

Вообще-то, так плохо "нерадзурри" играли и в предыдущем матче лиги - дома против "Вероны". И в Кубке дома против "Пармы". В тех двух случаях они сумели выцарапать победы. Но сегодня не повезло забить ни очень ранний, ни очень поздний гол, как тогда. Еще и подвел Милан Шкриньяр. Он отказался подписывать контракт, на пути прочь из клуба. Перед матчем его агент подтвердил, что словак выставлен на трансфер прямо сейчас. Неужели именно это отвлекло?

Даже до удаления Шкриньяра "Эмполи" играл как минимум на равных. А вообще-то - живее и интереснее гранда. Камбиаги технично принял мяч и пробил в ближний угол. Онана отбил. Капуто принял мяч от Байрами, пробил, и рикошет выбил мяч на угловой очень близко к стойке. Онана также отбивал удар Акпа Акпро. Ответил лишь Димарко опасным ударом. Викарио отбил ногой. А затем Шкриньяр высоко поднятой ногой попал в голову Капуто. Опасная игра и вторая желтая.

После же удаления "Эмполи" уже чувствовал себя свободно. Сохранял баланс, владел мячом и устраивал быстрые контратаки. Капуто пробивал слишком слабо и по центру, затем был остановлен отчаянным подкатом Дармиана. Онана отбил удар Байрами и взял добивание Хендерсона. Байрами прорвался справа, вышедший на замену Бальданци получил на линии штрафной, пробил низом, и как раз этот мяч Онана пропустил под собой. Такой он был обязан отбивать.

Лишь тогда Индзаги решил играть на победу, бросил в бой Джеко и Лукаку вместо защитника и опорника. Эдин сразу же замыкал слета и казалось, что мяч летит по правильную сторону стойки. Де Фрай замкнул угловой плечом в перекладину. Гозенс пробил выше с восьми метров. Но затем силы "нерадзурри" просто закончились и даже финального штурма не было.

"Эмполи" побеждает "Интер" в гостях в Серии А впервые с 2004-го года и во второй раз в истории. Против всех на всех полях он проиграл лишь один из семи последних матчей - "Наполи" в гостях. Да и тогда боролся. Хорошая команда. Она уже девятая. Выше "Ювентуса". А Индзаги не выигрывает второй матч лиги из трех последних, теряет шанс завершить первый круг на втором месте и уже в 13-ти очках позади "Наполи". Серия А - не его турнир.