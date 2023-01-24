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Серия А. Лацио - Милан 4:0. Дно черного января красно-черных
Чемпион позорится в Риме
Серия А. 19-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Милан" 4:0
Голы: С. Милинкович-Савич 4, Дзакканьи 38, Луис Альберто 67 (пен.), Фелипе Андерсон 75
"Лацио": Проведель, Хюсай, Казале, А. Романьоли, Марушич (Лаццари 78), Катальди (Маркос Антонио 87), С. Милинкович-Савич (Башич 83), Луис Альберто, Педро (Ромеро 78), Фелипе Андерсон, Дзакканьи
"Милан": Татарушану, Калабрия, Калулу, Томори (Кьер 24), Дест, Беннасер, Тонали, Мессиас (Салемакерс 58), Диас (Де Кетеларе 58), Леау (Ребич 79), Жиру (Ориги 58)
Предупреждения: С. Милинкович-Савич 33 - Беннасер 26, Кьер 54
Главный арбитр: Марко Ди Белло
Самое смешное, что "Милан" все равно завершил первый круг на чистом втором месте. Виноват в этом в том числе и "Лацио". Он начал 2023-й год потерей 1:0 в Лечче вплоть до поражения, потерей 2:0 дома над "Эмполи" после 82-ой минуты и ничьей, нецензурной бранью Маурицио Сарри. Лишь затем проснулся. Ну а "россонери" еле выцарапали ничью в Лечче, потеряли 2:0 против "Ромы" после 86-ой минуты, вылетели из Кубка и Суперкубка. Их черный январь просто продолжился.
После кошмарного 0:3 в Суперкубке от "Интера" Стефано Пиоли спрашивали о возможных изменениях. В частности, о добавлении еще одного опорника, о замене крайне слабого Оливье Жиру. Тренер отвергал все эти идеи, говорил о сохранении игровых принципов. Нынешние игровые принципы чемпиона, в частности, состоят в ранних пропущенных. Уже в третьем матче подряд во всех турнирах он пропустил в первые десять минут. Также в третьем подряд получил 0:2 по итогам первого тайма.
Все выглядело слишком легко. Дзакканьи покатил с левого фланга, Луис Альберто умно пропустил, а Милинкович-Савич четко пробил низом. Далее "Лацио" вовсе не выкладывался, держал игру в центре поля. За весь матч он нанес всего десять ударов по воротам. При этом чувствовалось, что готов добавить в любой момент. Добавил на 38-ой минуте. Фелипе Андерсон бросил в прорыв по правому фангу Марушича, тот вышел на вратаря, попал в стойку, от которой мяч отскочил в Дзакканьи...
Второй тайм "Милан" уже хотя бы начал как команда. Принялся давить, прессинговать. Бестолково, но удалось прижать соперника к воротам. Беннасер чуть не закрутил штрафной в створ ворот, Леау вывели в центр штрафной, и под мяч пришлось бросаться Хюсаю. Но сработал прессинг как раз "Лацио". Калабрия потерял мяч, Хюсай отправил в прорыв слева Фелипе Андерсона, на прострел бразильца не успели Педро и Калулу. Причем первый не успел лишь потому, что второй зацепил его ногу.
Четвертый гол был и вовсе издевательским. Вновь Калабрия потерял, Дзакканьи нашел Луиса Альберто, тот между пятью защитниками отдал Андерсону...
"Лацио" также угрожал черный январь. Но он сумел собраться. Переиграл в лиге "Сассуоло", в Кубке "Болонью". Играя не блестяще, но собранно и без пропущенных. Сегодня он также не играл блестяще. Просто встретил разваленного соперника. "Милан" впервые в каденции Пиоли с пятью матчами подряд во всех турнирах без побед, с тремя матчами лиги подряд без побед. И, что гораздо хуже - без команды и без желания играть и бороться. Без злости. Которой Сарри боялся перед матчем.
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