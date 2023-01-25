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Крах чемпиона. Милан – Лацио 0:4. Обзор матча и видео голов
Милан - Лацио ⋉ 0:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 24.0.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" еще не сложил полномочия чемпиона Италии, но это, похоже, уже остается только вопросом времени. Команда Пиоли закончила первый круг на втором месте, но отставание от "Наполи" очень значительное. Да и вообще, есть ли смысл говорить о борьбе за титул, если команда проиграет 0:4? А именно такая беда сегодня постигла "Милан".
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Серии А.
Серия А. 19-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Милан" 4:0
Голы: С. Милинкович-Савич 4, Дзакканьи 38, Луис Альберто 67 (пен.), Фелипе Андерсон 75
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