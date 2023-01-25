Сарри - о победе над Миланом: Это был лучший матч Лацио при мне

Главный тренер римского "Лацио" Маурицио Сарри прокомментировал разгромную победу над "Миланом" (4:0) в матче 19-го тура чемпионата Италии.

"Как только арбитр дал финальный свисток, подумал, что предстоит очень сложный матч против "Фиорентины". Мы находимся в прекрасном, страстном, но и очень странном месте для работы, несколько дней назад к нам относились, как к худшей команде Италии. А сегодня – как к лучшей команде. Заставить игроков сохранить нужный баланс – самый важный момент.

Один из аспектов, который прорабатывали при подготовке к игре – максимально использовать склонность "Милана" открывать пространства между защитниками, зная, что движение Андерсона может создать еще больше пространства. У нас это неплохо получалось. В первом тайме также хорошо создавали моменты, играя от обороны. Надеюсь, Иммобиле скоро вернется – увидим результаты тестов, и тогда, возможно, дадим отдохнуть тем, кто постоянно играет впереди.

Пожалуй, это лучший матч за мое время пребывания здесь, но в последнее время игроки готовы жертвовать собой ради команды, что меня, честно говоря, удивило. Если мы прекратим терять очки в матчах против команд, которые на бумаге уступают нам, то мы сможем добиться еще большего.

В прошлом сезоне "Милан" создал огромные проблемы во всех трех матчах, и мы всегда проигрывали, так что это был знак, насколько вырос "Лацио". Ну и меня обрадовало, что у "Наполи" уже довольно большой отрыв", - цитирует Сарри Football Italia.