Пиоли: Дела у Милана идут не очень хорошо: ни игры, ни результата

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли подвел итоги матча 19-го тура Серии А против "Лацио" (0:4).

"Многие аспекты не работают: ментальные, тактические… Я нахожусь здесь и говорю с вами, потому что я должен это делать. В противном случае мы бы стали молчать и, конечно, работать лучше.

Худший ли это момент эпохи Пиоли? Это деликатный момент. За последние 2,5 недели мы не привезли домой ни результатов, ни хорошей игры, и ясно, что мы все должны выступать лучше.