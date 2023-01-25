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Пиоли: Дела у Милана идут не очень хорошо: ни игры, ни результата
"Россонери" снова проиграли
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли подвел итоги матча 19-го тура Серии А против "Лацио" (0:4).
"Многие аспекты не работают: ментальные, тактические… Я нахожусь здесь и говорю с вами, потому что я должен это делать. В противном случае мы бы стали молчать и, конечно, работать лучше.
Худший ли это момент эпохи Пиоли? Это деликатный момент. За последние 2,5 недели мы не привезли домой ни результатов, ни хорошей игры, и ясно, что мы все должны выступать лучше.
О чем я больше всего беспокоюсь? Это не так просто сказать. Дела у нас идут не очень хорошо. Сегодня мы создавали опасные ситуации. Проблема заключается в том, что нам нужна более чёткая коммуникация между игроками, когда у нас есть мяч.
Я знаю только один способ совершенствоваться: работать. Это ситуации, которые повторялись на протяжении нескольких игр и над которыми мы должны хорошо поработать, потому что продолжать совершать эти ошибки означает усложнять игру тактически и ментально. Всё это приводит к негативным результатам", – cказал Пиоли.
На данный момент "Милан" занимает 2-е место в таблице Серии А, отставая от лидирующего "Наполи" на 12 очков.
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