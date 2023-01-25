Наполи подписал голкипера Аталанты Голлини. В Фиорентину поехал Сиригу

"Наполи" арендовал вратаря "Аталанты" Пьерлуиджи Голлини. Фабрицио Романо сообщает, что итальянец будет в клубе до лета 2024-го.

Pierluigi Gollini signs as new Napoli GK on loan with buy option from Atalanta — here’s former Spurs goalkeeper after medical tests. ???????????? #Napoli



Loan deal will be valid until June 2024. pic.twitter.com/QGFl5mNUAD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2023

Журналист Николо Скира уточняет, что в соглашение аренды включена опция выкупа за 8 миллионов евро.

Последние полсезона Голлини провел в аренде в "Фиорентине". Он был вторым вратарем в команде, после Пьетро Перрачано и провел всего 9 матчей в сезоне.

До этого сезон-2021/2022 Голлини провел в аренде за "Тоттенхэм", где сыграл 10 матчей.

Неаполь, в свою очередь, покинул Сальваторе Сиригу, уехав в "Фиорентину". 36-летний голкипер подписал полноценный контракт с "фиалками".