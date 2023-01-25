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Наполи подписал голкипера Аталанты Голлини. В Фиорентину поехал Сиригу

Италия
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Популярный "второй номер"

Наполи подписал голкипера Аталанты Голлини. В Фиорентину поехал Сиригу

Фото: sscnapoli.it

Новина українською

"Наполи" арендовал вратаря "Аталанты" Пьерлуиджи Голлини. Фабрицио Романо сообщает, что итальянец будет в клубе до лета 2024-го.

Журналист Николо Скира уточняет, что в соглашение аренды включена опция выкупа за 8 миллионов евро.

Последние полсезона Голлини провел в аренде в "Фиорентине". Он был вторым вратарем в команде, после Пьетро Перрачано и провел всего 9 матчей в сезоне.

До этого сезон-2021/2022 Голлини провел в аренде за "Тоттенхэм", где сыграл 10 матчей.

Неаполь, в свою очередь, покинул Сальваторе Сиригу, уехав в "Фиорентину". 36-летний голкипер подписал полноценный контракт с "фиалками".

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В статье: Наполи (Неаполь) Пьерлуиджи Голлини
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