Наполи подписал голкипера Аталанты Голлини. В Фиорентину поехал Сиригу

"Наполи" арендовал вратаря "Аталанты" Пьерлуиджи Голлини. Фабрицио Романо сообщает, что итальянец будет в клубе до лета 2024-го.

Pierluigi Gollini signs as new Napoli GK on loan with buy option from Atalanta — here’s former Spurs goalkeeper after medical tests. ???????????? #Napoli



Loan deal will be valid until June 2024. pic.twitter.com/QGFl5mNUAD