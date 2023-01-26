Наполи и все остальные. Итоги первого круга Серии А

В плане забитых мячей первый круг Серии А сезона 2022/23 разочаровал. 2.59 в среднем за матч - сильное падение по сравнению с предыдущими шестью сезонами, когда дважды даже забивали более трех. Разочаровали и главные исторические гранды. Зато Рим и Бергамо построили очень симпатичные команды, благодаря этому устроив сумасшедшую борьбу за 2-4 места. А первое прочно застолбил за собой "Наполи", проведя великолепный круг.

"Наполи"

"Наполи" играет в своей собственной лиге. Лучший и по очкам, и по забитым, и по пропущенным (46:14). И по ударам по воротам, и по владению мячом, и по точности передач. 50 очков в первом круге - его клубный рекорд. Лишь две команды с 1994-го года до него набирали столько, никто с того года не набирал преимущество в 12 очков над вторым местом по итогам первого круга (!).

При этом легкими можно назвать лишь четыре матча из 19-ти. "Монца", "Сассуоло", "Торино" и "Ювентус". Даже 5:2 в Вероне и 4:1 в Кремоне на самом деле дались нелегко. Но в итоге собранность, мощь, уверенность в себе побеждала. И мощнейшая скамья запасных. На ее счету 13 голов. В сущности, неаполитанцы демонстрировали силу, доминирование, уверенность, ощущение неизбежности победы, присущие "Ювентусу" в его лучшие времена.

Бывший вратарь команды Джованни Галли, последний до 2023-го года, с кем она забивала пять мячей "Юве" (в Суперкубке-1990, затем 32.5 года даже четыре не забивала), заявил, что больше всего почувствовал силу этой команды как раз в единственном проигранном матче лиги - "Интеру". "Наполи" не терял своей организованности, не паниковал, играл с головой. Именно этот матч я считаю ключевым на пути к Скудетто".

Герои? Лучший бомбардир лиги Виктор Осимхен, который наконец-то избавился от травм и гулянок и выглядит неудержимым, сенсация лиги Хвича Кварацхелия - Кварадона, наследник Инсинье и гораздо более многогранный игрок, чем Лоренцо (уже в первых турах голы обеими ногами и головой, ассисты и справа, и слева). Блестящее соединение в центре поля мощного Ангиссы, распасовщика Лоботки и более атакующего Зелински. Железный Ким в обороне.

Ну а главные герои - спортивный директор Кристиано Джунтоли, приведший летом Кима, Хвичу, Распадори, Симеоне на смену вроде бы незаменимым Кулибали, Инсинье, Мертенсу. И Лучано Спаллетти, организовавший этих ребят в суперкоманду. Когда нужно - спокойный, когда нужно - злой, мотивированный, критикующий. Не ищущий заголовков и громких заявлений. Подводящий тактику, стиль и самого себя под качества игроков, а не наоборот.

"Милан", "Интер", "Ювентус"

Вторым идет "Милан". После 18-ти туров он и вовсе шел в темпе предыдущего, чемпионского сезона. С разницей в одно очко и один забитый мяч. Тем не менее, настроение в его стане упадочное. Начали "дьяволы" сезон как раз очень хорошо. Победили "Интер" и "Ювентус", переиграли "Наполи" по игре, хотя и уступили по счету. Падение началось в конце октября. С тех пор выиграны лишь три матча из восьми, причем все - со скользким счетом 2:1.

Начала сказываться потеря вратаря Маньяна, эпидемия травм запасных, заставлявшая первый состав играть постоянно. Железная оборона весны (два пропущенных в 11-ти турах) исчезла. Сейчас там проходной двор и десятое место в лиге. Оливье Жиру и Тео Эрнандес вернулись с Чемпионата Мира финалистами, но усталыми и разочарованными и январь провалили. Все летние новички ужасны. Потеряны свежесть, интенсивность, прессинг - главные козыри команды.

Стефано Пиоли и вовсе признает, что командной игры сейчас нет, также проблему в психологии. А ему постоянно задают вопросы о сытости игроков после Скудетто, о потребности в смене тактики, то есть добавлении третьего опорника для баланса. Он все отрицает. И проигрывает.

Первый круг "Интера" разделен на целых три части. Ужасное начало с дырявой обороной (в итоге она пропустила даже больше, чем "Милан") и четырьмя поражениями в восьми турах. Экстренные совещания с игроками и тренером руководства и даже ультрас команды. Затем семь побед в восьми матчах, явное улучшение настроения. Статус единственной команды в лиге, переигравшей "Наполи". А затем - лишь одна победа в трех матчах при ужасной игре.

Потеря стержня - ушедшего Перишича, желающих уйти Шкриньяра и Де Фрая, травмированных Хандановича, Лукаку и особенно Брозовича - трясла команду. Пока поняли, как играть без Марцело - прошло время. А в январе отвлекли Кубки. Симоне Индзаги вновь доказал свою силу как кубкового тренера. В Серии А же вновь доказал, что не тянет. Разбазаривая талант сильного состава.

"Ювентус" также начал плохо, также повторял антирекорды клуба. Две победы в семи первых турах. Массимилиано Аллегри покидал стадион в Монце в сопровождении полиции, а болельщики совершенно потеряли веру в него. Команда играла в пассивный тошнотворный футбол, тренер тасовал составы и схемы, игроки постоянно вылетали из-за травм. Еще и характера не хватало, не раз терялось преимущество в счете.

Затем схема и состав стабилизировались, начала проявлять себя молодежь, борющаяся за клуб. Начал проявляться характер с голами в концовках. Вышла серия из восьми побед без пропущенных. Хотя игра в атаке и не стала лучше, но оборона реально добавила. Однако в решающий момент Аллегри отказался от молодежи, ошибся с составом и провалился в Неаполе. Впервые с 1993-го года "Ювентус" пропустил пять мячей в одном матче лиги.

Все три гранда испытывают немалые клубные проблемы. "Ювентус" погряз в судах и скандалах, все его руководство подало в отставку, у него сняли 15 очков. "Интер" в долгах, судорожно пытается вернуть огромный кредит, желает продать акции клуба. В "Милане" сменился владелец, при этом предыдущий продолжает рулить в клубе. И оба не хотят тратиться на трансферы. Паоло Мальдини и Фредерик Массара чуть не ушли.

"Лацио" и "Рома"

Римские клубы небогаты изначально. Их тренеры на трансферной почве ссорятся со спортивными директорами. Тем не менее, продолжают работать и на второй год своих проектов явно добавляют. "Лацио" с новым вратарем, новым центром обороны выглядит гармонично. Его оборона вторая в лиге, и это огромное улучшение по сравнению с предыдущим сезоном. "Рома" пропустила лишь на один мяч больше, а в атаке ее тащит Пауло Дибала.

"Лациале" подводил характер против "Лечче", "Салернитаны", "Эмполи", "Сампдории". Там они теряли очки в дикой форме, а Маурицио Сарри просто сходил с ума. Но дикости уже намного меньше, чем в последние годы, а классные победы над "Интером" (3:1), "Фиорентиной" (4:0), "Аталантой" (2:0), "Ромой", "Миланом" (4:0) запомнились больше. И еще ведь часто без травмированного Чиро Иммобиле, который сейчас даже не их лучший бомбардир.

На команду Сарри это, правду говоря, не похоже. Даже владеет мячом "Лацио" не так много, а по воротам бьет вообще редко. Зато в целом выглядит стабильно и мощно. И прагматично.

"Рома" точно похожа на команду Жозе Моуриньо. Ее игру невозможно смотреть. Она часто останавливалась на одном голе и была наказана за это. Поражение в дерби и 0:4 от "Удинезе" омрачали. Дибала и капитан Лоренцо Пеллегрини не всегда могли играть, Дзаньоло не всегда хотел. Моуриньо изгнал Рика Карсдорпа, заявив, что предал "Рому". Но в целом круг для нее, учитывая 37 очков, полные трибуны и общий энтузиазм, весьма положительный.

"Аталанта"

Джан Пьеро Гасперини также ссорился с руководством и некоторыми игроками. Вынося все на прессу. Желал уменьшить раздутый состав. Говорил о переходном сезоне, о построении с нуля. Его слова о том, что "Аталанта"-2022/23 по уровню и вовсе не должна попасть в Еврокубки, злили руководство. Но она сейчас очень близка, полностью в игре. При том, что активно привлекает молодежь. Скальвини, Хойлунду, Околи, Соппи, Руджери 19-21.

Начала она сезон игрой как "Рома" или классический "Ювентус". Скучной, от обороны, почти без пропущенных, забитых и вообще интереса в ее матчах. Абсолютно ничем не напоминала "Аталанту" 2018-21 годов. Затем начала напоминать весну-2022, очень много пропуская и проигрывая раз за разом. 2023-й год также начала тяжело. Но затем побила кучу рекордов, разгромив "Салернитану" со счетом 8:2. 3:3 в гостях против "Ювентуса" также в плюс.

Уже начинает казаться, что возвращается свободно забивающая "Аталанта"-2018-21. Точно свободно забивает новичок Адемола Лукман - второй бомбардир лиги с 11-ю голами.

Другие

В сезоне 2021/22 "Фиорентина" нарушила гегемонию Топ-7 и вышла в Еврокубки. Но игра на два фронта, как и потеря Душана Влаховича, погубила ее. По владению мячом она вторая, по ударам - третья. Реализации нет. Нет и характера. Нет форвардов и реализации и у "Торино". Хотя он силен. Все свойства Ивана Юрича. "Болонья" пережила очень тяжелый период с болезнью Синиши Михайловича, его увольнением и кончиной, и лишь постепенно пришла в себя.

"Удинезе" вначале был сенсацией лиги. Одержал шесть побед подряд, в том числе вынес "Рому" и "Интер". Даже начали говорить, что играет не в итальянский, а в немецкий или английский футбол, настолько интенсивна. Фабио Капелло, Арриго Сакки призывали брать с команды Андреа Соттила пример. Но затем последовали десять матчей подряд без побед. Все же благодаря наказанию "Ювентуса" "зебретте" сейчас в зоне Еврокубков.

"Эмполи" удивлял интенсивным футболом еще в предыдущем сезоне. Удивляет и в этом, хотя летом сменил немало кадров. Своя талантливая молодежь, такая же взятая в аренду у грандов плюс несколько опытных игроков вывели команду на девятое место.

"Монца", "Лечче" и "Специя" могут быть довольны. Они играют в добротный футбол, стабильны. "Салернитана" недовольна, поскольку летом была чуть ли не самой активной в лиге по покупкам, но все еще близка к зоне вылета. Уволила тренера. Но вернула его через два дня. В целом ее будущее кажется светлым.

Будущее "Сассуоло" и "Вероны" - команд Топ-11 в последние три года - кажется темным. Обе потеряли авторов более двух третей своих голов в предыдущем сезоне и не сумели заменить их. "Эллас" уже дважды сменил тренеров. "Сампдория" на пороге банкротства, и команда все это проносит через себя. Играет неплохо, но в решающий момент проваливается. И забила всего восемь мячей. "Кремонезе" также играет неплохо, но так и остался без побед.

Лучший игрок первого круга - Виктор Осимхен ("Наполи"). Бизон

Прорыв круга - Хвича Кварацхелия ("Наполи"). Кварадона

Разочарования круга - руководители "Ювентуса", "Милана" и "Интера". Мешали своим командам

Лучший вратарь круга - Алекс Мерет ("Наполи"). А его хотели выгнать летом

Лучший тренер круга - Лучано Спаллетти ("Наполи"). Построил идеальную команду

Сборная первого круга

Мерет ("Наполи"), Ди Лоренцо ("Наполи"), Ким ("Наполи"), А. Романьоли ("Лацио"), Руи ("Наполи"), Лоботка ("Наполи"), Ангисса ("Наполи"), Зелински ("Наполи"), Лукман ("Аталанта"), Осимхен ("Наполи"), Кварацхелия ("Наполи")

Запасные: Викарио ("Эмполи"), Перейра ("Удинезе"), Смоллинг ("Рома"), Бремер ("Ювентус"), Димарко ("Интер"), Тонали ("Милан"), Кристанте ("Рома"), С. Милинкович-Савич ("Лацио"), Леау ("Милан"), Дибала ("Рома"), Дзакканьи ("Лацио")

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, ANSA