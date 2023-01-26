Особенный отмечает день рождения. Двукратному обладателю Лиги чемпионов исполнилось 60 лет

Главному тренеру "Ромы" Жозе Муоринью исполнилось 60 лет. Португалец идет на 5-м месте в Серии А.

"Римляне" поздравили "особенного" специальным роликом. Португалец тренирует клуб уже второй сезон. При нем команда поднялась с 7-го на 6-е место в Серии А, а Жозе стал первым тренером, завоевавшим Лигу конференций.

Также именно с "Ромой" Моуринью стал первым менеджером, выигравшим все три еврокубка: Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

Если вспоминать все заслуги Жозе, то придется потратить какое-то время. Жозе завоевал свой первый Кубок европейских чемпионов ещё в самом дебюте карьеры: в 2004-м году с "Порту".

Моуринью трижды брал трофей Премьер-лиги с "Челси". Одним из самых ярких моментов в карьере Жозе можно назвать требл с "Интером", после которого он получил приглашение в "Реал".

В Испании Жозе был чуть менее успешен, но стоит помнить с кем он соревновался – с "Барселоной" Гвардиолы. За 3 года в Мадриде Моуринью завоевал чемпионство, Кубок Испании и Суперкубок Испании.