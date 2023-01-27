Интер не видит оснований продлевать аренду Лукаку, несмотря на желание форварда остаться

Ромелу Лукаку не хочет возвращаться в "Челси" по окончанию срока аренды в "Интере", сообщает FC Inter News. Она заканчивается в конце сезона.

"Интер" пока не видит причин вести переговоры с "Челси" о продолжении аренды или выкупе футболиста.

Лукаку большую часть сезона провел в лазарете, восстанавливаясь от различных травм. В матче против "Эмполи" 23-го января бельгиец сыграл всего 15 минут.

Бельгиец вернулся в "Интер" летом 2022-го после неудачного и скандального года в "Челси". Срок аренды заканчивается в конце сезона.

Ромелу в этом сезоне всего 8 раз выходил на поле в футболке "Интера". Забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. В мае бельгийцу исполняется 30 лет.