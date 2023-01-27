Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер не видит оснований продлевать аренду Лукаку, несмотря на желание форварда остаться
Настолько сильно повлияли на бельгийца травмы?
Фото: twitter.com/Inter
Ромелу Лукаку не хочет возвращаться в "Челси" по окончанию срока аренды в "Интере", сообщает FC Inter News. Она заканчивается в конце сезона.
"Интер" пока не видит причин вести переговоры с "Челси" о продолжении аренды или выкупе футболиста.
Лукаку большую часть сезона провел в лазарете, восстанавливаясь от различных травм. В матче против "Эмполи" 23-го января бельгиец сыграл всего 15 минут.
Бельгиец вернулся в "Интер" летом 2022-го после неудачного и скандального года в "Челси". Срок аренды заканчивается в конце сезона.
Ромелу в этом сезоне всего 8 раз выходил на поле в футболке "Интера". Забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. В мае бельгийцу исполняется 30 лет.
Популярное сейчас
- Под Мелитополь завезли белорусских военных, – мэр города Федоров
- В результате ракетного удара России в четверг погибли 11 человек - ГСЧС Украины
- Отбой тревоги. Известны последствия атаки россиян и кол-во сбитых ракет над Киевом и другими областями Украины
- Зинченко и Мудрик покоряют Англию, Франция готовит революцию в футболе. Влог Роберто Моралеса
- Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов
- Красотка дня. Сексуальная девушка нового одноклубника Малиновского в Марселе. ФОТО