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Интер не видит оснований продлевать аренду Лукаку, несмотря на желание форварда остаться

Италия
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Настолько сильно повлияли на бельгийца травмы?

Интер не видит оснований продлевать аренду Лукаку, несмотря на желание форварда остаться

Фото: twitter.com/Inter

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Ромелу Лукаку не хочет возвращаться в "Челси" по окончанию срока аренды в "Интере", сообщает FC Inter News. Она заканчивается в конце сезона.

"Интер" пока не видит причин вести переговоры с "Челси" о продолжении аренды или выкупе футболиста.

Лукаку большую часть сезона провел в лазарете, восстанавливаясь от различных травм. В матче против "Эмполи" 23-го января бельгиец сыграл всего 15 минут.

Бельгиец вернулся в "Интер" летом 2022-го после неудачного и скандального года в "Челси". Срок аренды заканчивается в конце сезона.

Ромелу в этом сезоне всего 8 раз выходил на поле в футболке "Интера". Забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. В мае бельгийцу исполняется 30 лет.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Челси (Лондон)
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Источник:
fcinternews.it

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