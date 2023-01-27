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Серия А. Коваленко продержался лишь 18 минут

Италия
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"Болонья" вступает в борьбу за Еврокубки

Серия А. Коваленко продержался лишь 18 минут

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 20-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Специя" 2:0

Голы: Пош 37, Орсолини 77

Девятого октября Виктор Коваленко в последний раз выходил в стартовом составе в лиге. До сегодняшнего вечера. Между этими событиями мешали травма, набор формы. Усиление конкурентов. В Кубке против "Аталанты" 19-го января он уже вышел в первых 11-ти, затем отыграл заметные 35 минут в лиге 22-го. Еще и опорники Бастони, Экдаль, Журковски, опережавшие его в иерархии, не приехали в Болонью из-за травм.

И все же таким шансом не получилось воспользоваться. Из-за мышечной травмы уже на ранней стадии матча. Виктор успел коснуться мяча лишь четыре раза (хотя дважды выбил и однажды заблокировал) за 18 минут, а затем покинул поле. До этого "Специя" очень успешно защищалась и не позволяла ничего. После этого сменщик украинца Мальдини пробил и заставил Скорупски брать. Но далее преимущество хозяев уже было несомненным.

Драговски выскочил вперед и остановил Зиркзее в упор, отбил и удар головой Фергюсона. Не отбил удар Поша с пас Орсолини. Скорупски совершил двойной сейв, сложный от удара низом Рецы издали и еще более сложный от Гьяси в упор. Затем Драговски ногой отбивал удар Орсолини. Домингес отдал вразрез, и Орсолини пробил мимо поляка. Статистика - 18:6 по ударам и 58:42 по владению мячом - соответствовала результату.

"Болонья" вышла уже на девятое место и лишь в двух очках позади седьмого. Разумеется, всем конкурентам еще играть в первом туре второго круга, но в целом наказание "Ювентуса" открыло путь для многих. А "Специя" после второго 0:2 подряд в шести очках над зоной вылета. Вроде бы неплохо, но у всех соперников матч в запасе.

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В статье: Болонья Серия А Специя
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