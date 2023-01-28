Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Смоллинг намерен покинуть Рому
Стороны не могут согласовать новый контракт
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянское издание TuttoMercatoWeb сообщает, что центральный защитник "Ромы" Крис Смоллинг хочет покинуть римскую команду.
Англичанин уже сообщил руководству клуба о своем решении. Контракт 33-летнего игрока с "волками" действует до конца этого сезона, и на данный момент стороны не могут прийти к соглашению о продолжении сотрудничества.
В этом сезоне на клубном уровне Смоллинг провел 25 матчей и забил три гола.
Напомним, Крис перешел в итальянский клуб из "Манчестер Юнайтед" в 2020 году.
Популярное сейчас
- Фабрицио Романо: Клуб АПЛ окончательно договорился о трансфере игрока Шахтера
- Выход Зинченко не помог. Манчестер Сити – Арсенал 1:0. Видео гола и обзор матча
- Гвардиола - о матче против Арсенала: Я не ожидал от них такого подхода
- Все из-за Мудрика. Арсенал ввел пункт "тишины" при покупке новых футболистов
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО