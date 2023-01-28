Смоллинг намерен покинуть Рому

Итальянское издание TuttoMercatoWeb сообщает, что центральный защитник "Ромы" Крис Смоллинг хочет покинуть римскую команду.

Англичанин уже сообщил руководству клуба о своем решении. Контракт 33-летнего игрока с "волками" действует до конца этого сезона, и на данный момент стороны не могут прийти к соглашению о продолжении сотрудничества.

В этом сезоне на клубном уровне Смоллинг провел 25 матчей и забил три гола.

Напомним, Крис перешел в итальянский клуб из "Манчестер Юнайтед" в 2020 году.