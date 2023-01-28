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Смоллинг намерен покинуть Рому

Италия
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Стороны не могут согласовать новый контракт

Смоллинг намерен покинуть Рому

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянское издание TuttoMercatoWeb сообщает, что центральный защитник "Ромы" Крис Смоллинг хочет покинуть римскую команду.

Англичанин уже сообщил руководству клуба о своем решении. Контракт 33-летнего игрока с "волками" действует до конца этого сезона, и на данный момент стороны не могут прийти к соглашению о продолжении сотрудничества.

В этом сезоне на клубном уровне Смоллинг провел 25 матчей и забил три гола.

Напомним, Крис перешел в итальянский клуб из "Манчестер Юнайтед" в 2020 году.

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В статье: Крис Смоллинг Рома (Рим)
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Источник:
TuttoMercatoWeb

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