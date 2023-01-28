Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лукаку готов пойти на понижение зарплаты в Интере, чтобы не возвращаться в Челси
Бельгиец не хочет снова играть в Англии
Фото: twitter.com/Inter
Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в чемпионате Италии и не возвращаться в "Челси", которому он принадлежит.
Известно, что "Челси" вряд ли согласитcя включить опцию покупки 29-летнего футболиста, если "Интер" арендует Лукаку на второй сезон. Однако Ромелу не намерен возвращаться в английскую команду и хочет остаться в "Интере", где прошёл один из лучших фрагментов его карьеры.
В нынешнем сезоне Лукаку в восьми матчах во всех турнирах забил два гола и отдал результативную передачу. Соглашение с "Челси" рассчитано до 2026 года.
Популярное сейчас
- Ждем дебюта Цыганкова. Жирона - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.01.2023
- Вышел на замену. Стала известна оценка Зинченко за матч против Манчестер Сити
- Все еще друзья. ВИДЕО, как игроки Манчестер Сити успокаивали разъяренного Зинченко после поражения Арсенала
- Зинченко и Мудрик покоряют Англию, Франция готовит революцию в футболе. Влог Роберто Моралеса
- Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО