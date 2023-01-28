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Лукаку готов пойти на понижение зарплаты в Интере, чтобы не возвращаться в Челси

Италия
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Бельгиец не хочет снова играть в Англии

Лукаку готов пойти на понижение зарплаты в Интере, чтобы не возвращаться в Челси

Фото: twitter.com/Inter

Новина українською

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в чемпионате Италии и не возвращаться в "Челси", которому он принадлежит.

Известно, что "Челси" вряд ли согласитcя включить опцию покупки 29-летнего футболиста, если "Интер" арендует Лукаку на второй сезон. Однако Ромелу не намерен возвращаться в английскую команду и хочет остаться в "Интере", где прошёл один из лучших фрагментов его карьеры.

В нынешнем сезоне Лукаку в восьми матчах во всех турнирах забил два гола и отдал результативную передачу. Соглашение с "Челси" рассчитано до 2026 года.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Италия) Челси (Лондон)
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Источник:
Tuttosport

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