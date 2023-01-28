Италия
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Серия А. Эмполи и Торино упускают шанс выйти на Еврокубковое место
2:2
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 20-й тур Эмполи. "Карло Кастеллани" "Эмполи" - "Торино" 2:2 Голы: Луперто 37, Марин 69 - Риччи 82, Санабрия 85 "Эмполи" и "Торино" завершили первый круг Серии А важными победами. Первый победил в гостях "Интер" и продлил серию матчей без поражений до пяти. До этого ещё и не проиграл "Лацио". "Торино" победил в гостях "Фиорентину", до этого выбил "Милан" из Кубка, перед перерывом переиграл его и в лиге и не проиграл в гостях "Роме". Вследствие таких результатов обе стали претендентами на седьмое, Еврокубковое место. Но сегодня упустили шанс выйти на него. Марин был особо активен в достижении преимущества. Его удар с 18-ти метров отбил Милинкович-Савич, он навесил угловой на голову Луперто, а защитник открыл счет. Классный удар румынского опорника издали кипер "Торо" не имел шансов отбить. Правда, ещё до второго гола Риччи акробатическим ударом пяткой попал в стойку, а Викарио отлично вытащил удар Миранчука. Риччи со скидки Схуурса в итоге своего добился, а Санабрия закрутил с 18-ти метров. "Торино" мог ещё и выиграть в самой концовке. Миранчук закрутил в стойку. С "Эмполи" сделали то, что он сам сделал с "Лацио". Тосканцы тогда отыгрались с 0:2 после 82-ой минуты, сегодня упустили 2:0 после 81-ой.
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