Моуриньо - о возвращении в АПЛ: Думаю только о Роме, а не о своём будущем

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью ответил на слухи, что он может вернуться работать в английскую Премьер-лигу:

"Я понимаю вопрос, но его нужно задавать не мне, а клубу. Когда я был молод, я мог обсуждать с прессой внутренние дела команды, но зрелость помогает быть более уравновешенным и менее эгоистичным.

Я хотел бы сказать, что не понимаю, почему некоторые говорят, что я хочу в Премьер-лигу, а другие говорят, что Премьер-лига хочет меня. Я ничего не хочу, я просто живу сегодняшним днём. Когда клуб захочет поговорить со мной, я всегда буду готов. Но сейчас я думаю только о "Роме", а не о своём будущем", - сказал коуч.