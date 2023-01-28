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Спаллетти: Шансы на чемпионство? Не можу сосчитать, плохо разбираюсь в математике

Италия
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Тренер позволил себе иронию

Спаллетти: Шансы на чемпионство? Не можу сосчитать, плохо разбираюсь в математике

УЕФА

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Наставник "Наполи" Лучано Спаллетти прокомментировал будущую встречу 20-го тура итальянской Серии А с "Ромой":

"Предстоит серьёзная игра. Это будет матч, которым можно насладиться как тактически, так и индивидуально. Три очка — это всегда добыча, которую хочется забрать домой. Мы не зависим от результатов других команд. Мы всегда должны вести себя одинаково и думать о повседневной работе.

Я ожидаю практичную и прямолинейную "Рому". Моуринью умеет объяснить своей команде, что делать во время игры. У него есть техничные игры, поэтому мы никогда не должны думать о том, что победа уже в наших руках.

Шансы на Скудетто? Сейчас не время говорить об этом. Я не могу сосчитать, чтобы сказать, сколько нам нужно для досрочной победы. Я плохо разбираюсь в математике и умею делать только простые вычисления: если мы выиграем, у нас будет 53 очка", - сказал коуч.

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В статье: Лучано Спаллетти Серия А Наполи (Неаполь)
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Источник:
Pazzi Di Fanta

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