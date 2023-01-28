Моуриньо: Наполи уже выиграл скудетто. Поздравляю жителей Неаполя, игроков и Лучано Спаллетти

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью поделился мнением о шансах неаполитанцев стать чемпионами в этом сезоне в преддверии матча Серии А с "Наполи".

"Какой "Наполи" будет завтра вечером? Такой же, как и всегда. Я утверждаю, что они уже выиграли скудетто, причём заслуженно. Поздравляю жителей Неаполя, игроков и Лучано Спаллетти, они выиграли скудетто и являются достойными победителями. Они опережают своего ближайшего преследователя на 12 очков, и нет сейчас команды в чемпионате, которая может составить им конкуренцию. Скудетто принадлежит им.

Если кто-то скажет мне, что "Рома" капитулирует перед ними, я отвечу, что нет. Но они уже выиграли чемпионат", сказал коуч.