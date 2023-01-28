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Кремонезе - Интер 1:2. Обзор матча и видео голов
Лаутаро вырывает три очка для "нерадзурри"
Twitter Inter
В рамках 20-го тура итальянской Серии А "Интер" не без проблем обыграл последнюю команду в чемпонате "Кремонезе". "Нерадзурри" пропустили уже на 11-й минуте встречи, но в итоге смогли вырвать победу, благодаря дублю Лаутаро Мартинеса. На данный момент подопечные Индзаги занимают второе место в турнирной таблице.
Серия А. 20-й тур
Кремона. "Джованни Дзини"
Голы: Окереке 11 - Лаутаро Мартинес 21, 65
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