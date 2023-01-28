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ПСЖ предложил 10 миллионов за Шкриньяра. Интер отказал

Италия
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Клуб хочет получить большую компенсацию

ПСЖ предложил 10 миллионов за Шкриньяра. Интер отказал

Фото: US Sports

Новина українською

"Интер" получил первое предложение "ПСЖ" о трансфере защитника Милану Шкриньяру, но миланская команда отклонила его.

Журналист Джанлука Ди Марцио пишет, что первоначальная ставка парижского клуба составляла около € 10 млн, но "Интер" хочет, чтобы "ПСЖ" удвоил эту сумму.

Сам защитник уже подписал предварительное соглашение с "ПСЖ". Этот тип контракта может быть подписан за шесть месяцев до истечения срока действия текущего соглашения. Договорённость с французской командой будет действовать с 1 июля 2023 года, но руководство парижан хочет заключить сделку уже сейчас.

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В статье: Интер (Италия) Пари Сен-Жермен (Париж) Милан Шкриньяр
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Источник:
Сайт Ди Марцио

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