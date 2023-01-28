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ПСЖ предложил 10 миллионов за Шкриньяра. Интер отказал
Клуб хочет получить большую компенсацию
Фото: US Sports
"Интер" получил первое предложение "ПСЖ" о трансфере защитника Милану Шкриньяру, но миланская команда отклонила его.
Журналист Джанлука Ди Марцио пишет, что первоначальная ставка парижского клуба составляла около € 10 млн, но "Интер" хочет, чтобы "ПСЖ" удвоил эту сумму.
Сам защитник уже подписал предварительное соглашение с "ПСЖ". Этот тип контракта может быть подписан за шесть месяцев до истечения срока действия текущего соглашения. Договорённость с французской командой будет действовать с 1 июля 2023 года, но руководство парижан хочет заключить сделку уже сейчас.
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