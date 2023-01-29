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Умер бывший президент итальянской федерации футбола

Италия
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Также работал и на других футбольных функционерских должностях

Умер бывший президент итальянской федерации футбола

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 28 января, на 80-м году ушел из жизни футбольный функционер Карло Тавеккио.

В среду он был госпитализирован из-за проблем с легкими, а за последние несколько дней его самочувствие значительно ухудшилось. Вчера утром он скончался в больнице.

Тавеккио возглавлял итальянскую федерацию футбола в 2014-2017 годах. При его руководстве Италия вышла на Чемпионат Европы-2016, где в четвертьфинале уступила Германию. Также "скуадра адзура" в 2017 году провалила квалификацию на ЧМ-2018 – после этого Тавеккио подал в отставку.

Кроме этого Карло работал вице-президентом федерации футбола, в должности вице-президента Национальной любительской лиги и комиссаром Серии А.

Похороны бывшего функционера запланированы на понедельник, 30 января.

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В статье: Италия Карло Тавеккио
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Источник:
football-italia.net

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