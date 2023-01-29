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Дзаньоло начал рассматривать предложение о переходе в Борнмут, чтобы не оставаться в Роме

Италия
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Игрок хочет получать игровую практику

Дзаньоло начал рассматривать предложение о переходе в Борнмут, чтобы не оставаться в Роме

Новина українською

Хавбек "Ромы" Николай Дзаниоло начал понимать, что он может остаться без игровой практики на полгода, если не согласится на переход в "Борнмут".

Известно, что на данный момент игрок готов перейти в английский клуб только к концу этого сезона. Пока непонятно, согласится ли на такой вариант сам "Борнмут",

Ранее игрок отказался встретиться с техническим директором клуба, когда тот прилетел на переговоры с "Ромой" в Италию, что разозлило руководство римлян. Тогда вместо себя Дзаниоло отправил агента.

Напомним, что "Борнмут" предложил за полузащитника 30+5 миллионов евро и 10% от последующей продажи. Сейчас команда сражается за выживание в АПЛ.

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В статье: Рома (Рим) Борнмут Николо Дзаньоло
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Источник:
Football-Italia

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